Χαμός σε εστιατόριο: Της ζήτησε τα ρέστα επειδή έκλαιγε ασταμάτητα το μωρό της – «Κάνε το να ησυχάσει»

Επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε εστιατόριο όταν ένας πελάτης διαμαρτυρήθηκε σε μια μητέρα γιατί έκλαιγε το 8 μηνών μωρό της. Υποστήριξε πως έχει ευαισθησία στην… ακοή και της ζήτησε να το ηρεμήσει, με τη γυναίκα να του απαντά έντονα.

Η αντιπαράθεση, την οποία κατέγραψε η ίδια η μητέρα και ανήρτησε στο TikTok, προκάλεσε αντιδράσεις και άνοιξε μεγάλη συζήτηση για το τι θεωρείται σωστή συμπεριφορά σε τέτοιες περιπτώσεις.

♬ original sound – Vee @theveeipspots POV: I’m just an overstimulated mom who wanted to eat out 🥹🙃🥲… He literally walked up to me and told me to tell her to be quiet… I said she’s a baby he then said… well don you just leave with her I have sensitive ears! 😳😱🤯 #Wthelly

Η μητέρα, influencer και μητέρα τεσσάρων παιδιών, γνωστή στο διαδίκτυο ως “Vee”, δειπνούσε σε ένα βιετναμέζικο εστιατόριο στο McDonough, κοντά στην Ατλάντα, όταν ένας άλλος πελάτης διαμαρτυρήθηκε για τις φωνές της κόρης της.

Ο άνδρας φέρεται να πλησίασε το τραπέζι της και να είπε: «Μπορείς να κάνεις το μωρό σου να ησυχάσει;»

«Ξέρω ότι είναι δυνατά», είπε η Vee, 34 ετών, στους ακολούθους της. «Αλλά είναι ενήλικας, μπορεί να φύγει. Και επιλέγει να μην φύγει». Ο άντρας απάντησε: «Μπορείς να μάθεις να είσαι ευγενική.»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μπροστά σε άλλους πελάτες, που παρακολουθούσαν το επεισόδιο χωρίς να εμπλακούν.

«Είναι παιδί, κύριε!» είπε η Vee, και του πρότεινε, εάν έχει πρόβλημα με τους θορύβους, να φέρει ωτοασπίδες την επόμενη φορά ή να φύγει από το εστιατόριο.

Ο διευθυντής του καταστήματος προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, λέγοντάς της: «Σε βλέπω να έρχεσαι συχνά εδώ. Είμαι ευγνώμων. Και κάθε φορά που ερχόσουν με τα παιδιά σου, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.»

Η Vee συνέχισε να απευθύνεται στον άνδρα λέγοντας: «Είσαι αγενής, κακομαθημένος και έχεις την αίσθηση πως είσαι προνομιούχος».

Ο άνδρας ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τον χαρακτηρισμό «προνομιούχος», θεωρώντας ότι τον παρουσίαζε ως ρατσιστή, μιας και η Vee είναι μαύρη.

Εκείνη ξεκαθάρισε: «Είπα ‘προνομιούχος’ γιατί είσαι ενήλικας και περίμενες να απομακρύνω το παιδί μου από το εστιατόριο, παρόλο που το επισκέπτομαι όπως κι εσύ. Αυτό είναι προνόμιο – να περιμένεις να τεθείς πάνω από τους άλλους.»

Αφού ο άντρας αποχώρησε, η μητέρα είπε πως άλλοι πελάτες την παρηγόρησαν.

Το βίντεο της Vee έχει ξεπεράσει τις 5,8 εκατομμύρια προβολές, με πολλούς να την υποστηρίζουν – αλλά όχι όλοι.

Το σχόλιο με τα περισσότερα likes έγραφε:

«Αν είσαι σε εστιατόριο και το μωρό σου αρχίσει να ουρλιάζει, το σωστό είναι να το βγάλεις έξω και να μην ενοχλείς τους άλλους.»

Άλλοι συμφώνησαν: «Έχει 100% δίκιο.», «Είμαι με το μέρος του.», «Κανείς δεν θέλει να ακούει κάτι τέτοιο στο εστιατόριο.»

«Είναι αγένεια να θεωρείς ότι όλοι είναι εντάξει με τις φωνές των μωρών. Προσπαθώ να είμαι διακριτικός/ή», έγραψε ένας άλλος, ενώ κάποιος πρόσθεσε: «Ήθελες να βγεις έξω για φαγητό, αλλά υπάρχουν πράγματα που εγκαταλείπεις όταν κάνεις παιδί. Εσύ φταις. Πρέπει να ωριμάσεις.»

Πολλοί, όμως, στάθηκαν στο πλευρό της μητέρας: «Πώς να μάθεις σε ένα μωρό να είναι ευγενικό; Είναι οκτώ μηνών!», «Είναι μωρό. Σε δημόσιο χώρο.», «Είμαι με το μέρος του μωρού», έγραψε άλλος.

Ορισμένοι προσπάθησαν να κατανοήσουν και τις δύο πλευρές. Η ειδικός στο savoir vivre, Κέιτ Χόισλερ, δήλωσε ότι το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο γρήγορα μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί.

«Ένα μωρό 8 μηνών που βγάζει ήχους είναι φυσιολογική συμπεριφορά για την ηλικία του, όχι αγένεια. Ο άνδρας αυτός έθεσε έναν μη ρεαλιστικό, ενήλικο κανόνα για ένα παιδί. Και ο τρόπος που το έκανε περιείχε μία δόση προνομίου και προκατάληψης, κάτι που οδήγησε στην κλιμάκωση της κατάστασης», είπε στο news.com.au. «Οι γονείς και τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους όπως όλοι οι άλλοι.»

Η τελική της ετυμηγορία; Είναι με το μέρος της μητέρας. «Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ζουν χωρίς παιδιά, όχι όμως σε έναν κόσμο χωρίς παιδιά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε πως αυτό δεν απαλλάσσει εντελώς τους γονείς από τις ευθύνες τους: «Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Αν ένα παιδί ουρλιάζει παρατεταμένα, είναι λογικό ο γονέας να προσπαθήσει να το ηρεμήσει ή να βγει έξω. Στην προκειμένη περίπτωση, το μωρό απλώς ήταν μωρό – δεν ήταν ενοχλητικό.»

Και κατέληξε: «Το σωστό είναι να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση: οι γονείς να προσπαθούν να μειώνουν την ενόχληση που προκαλούν και οι υπόλοιποι ενήλικες να κατανοούν ότι οι περιστασιακοί παιδικοί ήχοι είναι μέρος της ζωής στην κοινωνία. Με λίγα λόγια: σεβασμός στο περιβάλλον, κατανόηση και ενσυναίσθηση – αυτά είναι η ουσία της καλής συμπεριφοράς.»