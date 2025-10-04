Έγκλημα στην Πάρο: Σκεπασμένος με κουβέρτα εντοπίστηκε στο κρεβάτι του ο 40χρονος – Η εκτίμηση των Αρχών για τις 15 μαχαιριές και όσα καταγράφει κάμερα ασφαλείας 

Σκεπασμένος με κουβέρτα στο κρεβάτι του εντοπίστηκε νεκρός, ο άνδρας αφγανικής καταγωγής, στην Νάουσα της Πάρου. Εκεί, εκτιμάται από τις Αρχές ότι έγινε το έγκλημα.

Ο άτυχος άνδρας, γύρω στα 40 και ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, έφερε μαχαιριές στον θώρακα, τα πλευρά και το στήθος.

Βρέθηκε σκεπασμένος με κουβέρτα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι μαχαιριές ήταν 15. Αυτό που εκτιμούν οι Αρχές, είναι ότι οι τόσες μαχαιριές δείχνουν μένος και πιθανολογείται ότι ο δράστης ίσως είναι κάποιoς άνθρωπος από το περιβάλλον του θύματος, που τον γνώριζε και είχαν διαφορές μεταξύ τους.

Ωστόσο, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν φαίνεται ότι το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές όλο το διάστημα που έμενε και εργαζόταν στο νησί. Ακόμη, ο 40χρονος συγκατοικούσε με έναν ομοεθνή του, ο οποίος ωστόσο είχε φύγει την Δευτέρα από το σπίτι και βρισκόταν στην Αθήνα.

Οι Αρχές επικοινώνησαν μαζί του και τον αναμένουν στο νησί. Όπως φαίνεται, ο εν λόγω άνδρας έχει βγει εκτός του πλάνου των υπόπτων.

Μεγάλη η κινητοποίηση των Αρχών

Η κινητοποίηση από τις Αρχές είναι μεγάλη, καθώς «σαρώνουν» όλο το νησί για να εντοπίσουν τον δολοφόνο, με ισχυρές δυνάμεις να βρίσκονται τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο λιμάνι, αλλά και σε περιοχές που υπάρχουν φίλοι και γνωστοί του θύματος, εκτιμώντας ότι θα γνωρίζουν κάτι παραπάνω.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει σημαντικά στοιχεία από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, αυτό το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει την βεράντα του σπιτιού και το προηγούμενο βράδυ καταγράφονται να μπαίνουν άτομα εντός του σπιτιού, όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Αυτό που προβληματίζει ωστόσο τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, είναι ότι στη συνέχεια, όταν τα άτομα αυτά φεύγουν, καταγράφεται και ο 40χρονος να βγαίνει έξω και να τους αποχαιρετά.

Έκτοτε, δεν έχει καταγραφεί κάποιος άνθρωπος να μπαίνει μέσα, τουλάχιστον από αυτά που έχει καταγράψει η κάμερα της μπροστινής εισόδου.

Το χρονικό του εγκλήματος

Όπως έγινε γνωστό, το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από τον εργοδότη του, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, αναμένεται να ρίξουν περισσότερο «φως» στην υπόθεση.