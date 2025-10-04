Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στα Λαδάδικα με δύο τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύο θαμώνες ενός κέντρου διασκέδασης για άγνωστη προς το παρόν αιτία πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Στα γύρω μαγαζιά επικράτησε αναστάτωση, με τους θαμώνες να βγαίνουν έξω για να δουν τι έγινε, όμως έπειτα από λίγο η ένταση υποχώρησε και επανήλθε η ηρεμία.