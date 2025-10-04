Ιταλία: «H προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων» δήλωσε η πρωθυπουργός Μελόνι

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζόρτζια Μελόνι

Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους στην έκκληση Τραμπ στο Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων

«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί», τόνισε στη δήλωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

