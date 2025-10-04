Παύλος Μαρινάκης: «Η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι “ηλεκτρική καρέκλα” – Οφείλεις να την διαχειριστείς»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν το βράδυ της Παρασκευής (3/10) ο Παύλος Μαρινάκης.

«Έχει παρεξηγηθεί αυτός ο ρόλος, σημασία έχει αν λες όσα περισσότερα μπορείς… Κάποια πράγματα όταν τα λες πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι ώριμα να ειπωθούν, γιατί όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, πολλώ δε μάλλον τον πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να ξέρεις πως μια σου φράση για κάτι που μπορεί να ανακοινώσεις, αν δεν είναι σίγουρο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να μετράμε τα λόγια μας, όταν κάτι ακόμα είναι υπό διεργασία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον ρόλο του.

Στην επισήμανση της παρουσιάστριας ότι είναι κάπως… άχαστος στον ρόλο του, εννοώντας ότι δεν έχει υποπέσει σε κάποια «γκάφα», ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Η αλήθεια είναι ότι προσέχω όσο μπορώ παραπάνω, να διπλοτσεκάρω τις πληροφορίες γιατί ο εκάστοτε εκπρόσωπος, είτε είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε εκπρόσωπος Τύπου των κομμάτων, πολλώ δε μάλλον της κυβέρνησης, βασίζεται πολύ στην πληροφορία που παίρνει μαζί με τους συνεργάτες του από τα υπουργεία, τα οποία κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά αλλά πολλές φορές κάποιοι παράγοντες μπορεί να σε οδηγήσουν στο να εκτεθείς… Γενικά πρέπει να μην είσαι και πολύ απόλυτος όταν μεταφέρεις κάτι»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν παράλειψε να αποκαλύψει ότι παλιότεροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι του έχουν πει εν είδει συμβουλής ότι η συγκεκριμένη θέση είναι «ηλεκτρική καρέκλα». «Είναι πράγματι, αλλά οφείλεις να την διαχειριστείς», επισήμανε.

