Εμανουέλ Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» μετά την απάντηση της Χαμάς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (4/10) ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.
La libération de tous les otages détenus et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main !
L’engagement du Hamas doit être suivi d’effet sans plus tarder.
Nous avons maintenant la possibilité d’avancer de manière décisive vers la paix.…
