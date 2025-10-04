Μήνυμα Τραμπ για την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα – Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης»

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (02:00 ώρα Ελλάδας), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.

Γάζα: Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ – «Είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις»

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

01:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

