Φωτιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη – Ένα άτομο στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα έκτου ορόφου σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Καραολή και Δημητρίου.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με το thesspost, ξεκίνησε από ηλεκτρική συσκευή μέσα στο σπίτι. Ο ιδιοκτήτης κατάφερε να σβήσει μεγάλο μέρος της φωτιάς πριν φτάσει η Πυροσβεστική, όμως εισέπνευσε καπνό και παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση του χώρου και την αποτροπή τυχόν αναζωπύρωσης.

