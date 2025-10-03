Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ συζητά προτάσεις με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον σταθμό της Ζαπορίζια

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε την Παρασκευή (3/10) ότι συζητά λεπτομερείς προτάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του από εξωτερικές πηγές.
Σημειώνεται ότι ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα.
Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.
Chernobyl and Zaporizhzhia Nuclear Plants Go Dark After Russian Bombings https://t.co/HBGDBxyeWH
— Breitbart London (@BreitbartLondon) October 3, 2025