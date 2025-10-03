Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ συζητά προτάσεις με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον σταθμό της Ζαπορίζια

Enikos Newsroom

διεθνή

ΡΑΦΑΕΛ ΓΚΡΟΣΙ

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε την Παρασκευή (3/10) ότι συζητά λεπτομερείς προτάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του από εξωτερικές πηγές.

Ρωσία: Δύο εφεδρικές γεννήτριες θα εξασφαλίσουν την ψύξη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Σημειώνεται ότι ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

