Αττική: Ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες 41 κάμερες σε 17 δήμους – Σε ποια σημεία είναι τοποθετημένες, τι αλλάζει για τους οδηγούς

Η Αττική μπαίνει σε μια νέα εποχή στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με την εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου έξυπνων καμερών που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει σε συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία και ήδη θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που προβλέπει 24ωρη επιτήρηση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, όπως δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας και πολυσύχναστες διασταυρώσεις.

Οι πρώτες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουργούν, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στον τρόπο που εντοπίζονται και καταγράφονται οι παραβάσεις. Σύμφωνα με το autotypos.gr, σε 17 δήμους έχουν ενεργοποιηθεί οι πρώτες 41 συσκευές, ενώ ο συνολικός αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 500 μέχρι το 2026, καλύπτοντας ακόμη περισσότερα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι νέες κάμερες δεν περιορίζονται μόνο στον έλεγχο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν υπέρβαση ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αλλά και παραλείψεις όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται αποστέλλονται στο Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Τροχαίων Παραβάσεων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Τροχαία.

Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, μέσα από έναν πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου που δεν βασίζεται μόνο στη φυσική παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία.

Τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι νέες κάμερες

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 41 κάμερες σε 17 δήμους της Αττικής, με προτεραιότητα σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και ιστορικά επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Παρακάτω, ορισμένα από τα βασικά σημεία επιτήρησης:

Δυτική Αττική

Λ. ΝΑΤΟ & Μεγαρίδος

Λ. ΝΑΤΟ & Τραπεζούντος

ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & Μίνωα

Πειραιάς και Δυτικά Προάστια

Πειραιώς & Χαμοστέρνας (Μοσχάτο)

Πειραιώς & Π. Ράλλη

Π. Ράλλη & Αγ. Άννης

Λ. Σχιστού & Γρ. Λαμπράκη (Δραπετσώνα)

Δημοκρατίας & Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι)

Λ. Δημοκρατίας & Τριπόλεως (Πέραμα)

Κεντρική Αθήνα και Νότια Προάστια

Λ. Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως (Περιστέρι)

Λ. Αθηνών & Γ. Παπανδρέου (Χαϊδάρι)

Θησέως & Δαβάκη (Καλλιθέα)

Θησέως & Ποσειδώνος (Καλλιθέα)

Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας (Άλιμος)

Παπαναστασίου & Βενιζέλου (Άγ. Δημήτριος)

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας & Πεντέλης (Μαρούσι)

Κατεχάκη & Πίνδου (Παπάγου)

Όλα τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8 κάμερες

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3 κάμερες

Νότια Προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου – 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος – 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή – 2 κάμερες

Δυτικά Προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν – 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους – 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω – 4 κάμερες

Κάμερες θα τοποθετηθούν και σε δεκάδες ακόμη σημεία σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι κάμερες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και «γράφουν» αυτόματα κάθε παράβαση. Το υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου γίνεται η επεξεργασία και η επιβεβαίωση. Στη συνέχεια δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος και το πρόστιμο αποστέλλεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να σταματούνται από την Τροχαία. Το πρόστιμο θα φτάνει αυτόματα είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω gov.gr, ενώ σύντομα θα υπάρχει ενημέρωση και με SMS. Αν το όχημα δεν οδηγούσε ο ιδιοκτήτης, μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που ήταν στο τιμόνι.

Τι «γράφουν» οι νέες κάμερες

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Με τη χρήση αισθητήρων εικόνας και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, οι κάμερες αναγνωρίζουν κινήσεις του οδηγού και βεβαιώνουν παραβάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το σύστημα δεν έχει ανοχές: λειτουργεί συνεχώς και δεν αφήνει «παραθυράκια». Κάθε λάθος πίσω από το τιμόνι καταγράφεται και επιφέρει οικονομικό κόστος.

Τι αλλάζει για τον οδηγό

Η εποχή της ατιμωρησίας τελειώνει. Οι κάμερες θα «βλέπουν» ό,τι δεν βλέπει ο τροχονόμος, εξασφαλίζοντας συνεχή έλεγχο και ταχεία βεβαίωση παραβάσεων. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με το υλικό να αποτελεί επίσημο αποδεικτικό στοιχείο.

Οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι διπλά προσεκτικοί, καθώς το νέο σύστημα δεν συγχωρεί.