«Τέλος» η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Το τέλος της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΣΚΑΪ.

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.