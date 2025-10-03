«Τέλος» η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Enikos Newsroom

Media

«Τέλος» η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Το τέλος της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΣΚΑΪ.

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Άμεση θεσμοθέτηση εθνικού τέλους για δέματα από τρίτες χώρες ζητούν οι επαγγελματίες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σπάνιο εντυπωσιακό «κόκκινο μανιταροειδές» υπερκυτταρικό νέφος μαγνήτισε τα βλέμματα στη βόρεια Κίνα
περισσότερα
20:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»: Καθηλώνει το αποψινό διπλό επεισόδιο στις 21:00 στον Alpha

Η σειρά που κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρεμιέρα, το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε...
19:30 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

GNTM: Νέο απολαυστικό επεισόδιο με την 3η μέρα Audition έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star

Η 3η μέρα Audition είναι εδώ και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η ...
17:28 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μαριάννα Τουμασάτου για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Η Άννα προβάλλει την ανάγκη της για μητρότητα πάνω στην Μαγδαληνή»

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Μαριάννα Τουμ...
16:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Το enikos.gr ολοκλήρωσε το πρόγραμμα AI Launchpad, που υλοποιήθηκε από την FT Strategies και το Google News Initiative, με επίκεντρο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία

Το enikos.gr έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Arti...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης