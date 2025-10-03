GNTM: «Πραγματικά είναι απίστευτο» – Διαγωνιζόμενη δεν γνώριζε ότι η Ζενεβιέβ Μαρζορί είναι μέλος της κριτικής επιτροπής

Enikos Newsroom

Media

GNTM 6, Greece's Next Top Model

Η 20χρονη Ειρήνη από τη Βέροια βρέθηκε με τη μητέρα της στις auditions του GNTM για να ζήσει αυτή τη διαφορετική εμπειρία.

«Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να κερδίσω» είπε η Ειρήνη για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι ομορφιάς.

«Θεωρώ ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο εξωτερική εμφάνιση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χαρακτήρα, όσο και να προσπαθήσει, δε θα γράψει ποτέ καλά. Θα ήθελα να εντυπωσιάσω τη γυναίκα της παρέας μας, την Ηλιάνα…», είπε η διαγωνιζόμενη, μη γνωρίζοντας ότι στην επιτροπή είναι κι η «Ζεν». «Δύο γυναίκες έχουμε… και τη κυρία Ζενεβιέβ», της είπε η δημοσιογράφος. «Μισό λεπτό. Δεν το γνώριζα. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό. Θέλω να εντυπωσιάσω λοιπόν και τις δύο γυναίκες της παρέας μας. Αλλά γενικά θεωρώ ότι το έχω. Οπότε δενφοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να κερδίσω».

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την ομορφιά της Ειρήνης, όμως της ζήτησαν να «πειράξει» τα μαλλιά και να τα κάνει σαν της Γεωργίας Μπέζα που είναι έξω. Με αφορμή τις σπουδές της Ειρήνης στις βιοϊατρικές επιστήμες, η Ζενεβιέβ αναρωτήθηκε: «Τι επάγγελμα μας λείπει;». «Έναν πυροσβέστη θέλεις», της είπε ο Έντι. «Ναι, έναν πυροσβέστη θέλω. Έχεις δίκιο», απάντησε εκείνη. «Αν δεν είσαι δάσος, δεν πρόκειται ποτέ να αρπάξεις φωτιά και να κινδυνεύσεις», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς. «Τι δέντρα είμαστε;», ρώτησε η Ζεν. «Εγώ είμαι ακακία», είπε ο Λάκης. «Εγώ είμαι πλάτανος» σχολίασε η Ζενεβιέβ, ενώ ο Έντι είπε ότι είναι ελιά. «Εγώ είμαι κυπαρίσσι», είπε η Ηλιάνα, ενώ με χιούμορ ο Άγγελος Μπράτης δήλωσε ότι είναι… πουρνάρι.

Η εμφάνιση του εκκολαπτόμενου μοντέλου με μαγιό εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο τους κριτές. Τους άρεσαν πολύ οι αναλογίες της, με τη διαγωνιζόμενη να αποκαλύπτει ότι ασχολείται με τον στίβο.

Το πρώτο «ναι» της το ‘δωσε η Ηλιάνα, ενώ το δεύτερο το πήρε από τον Λάκη που του άρεσε πολύ η μούρη της. «Όσο είσαι εδώ κι όσο μιλάς και γελάς και παίζεις, είσαι και πιο όμορφη. Δηλαδή όσο παρακολουθώ, είσαι ακόμα πιο όμορφη. Είσαι μια κούκλα και καλώς ήρθες», σχολίασε ο Άγγελος. «Ναι» της είπε κι ο Έντι, ενώ της έλειπε ένα ακόμα, αυτό της Ζενεβιέβ!

Με πέντε «Ναι», η Ειρήνη πέρασε στο boot camp. Βγαίνοντας αγκάλιασε τη μητέρα της και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της! «Δε θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη. Εντυπωσίασα από ό,τι φαίνεται όλους στους κριτές. Από ό,τι φαίνεται, τα μάγια μου πιάνουν σε όλους», είπε στο cue της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Δημόσιο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βάλει «φρένο» σε ουρές και ρουσφέτια

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Epic: «Έχουμε αποδείξεις ότι η Apple αποθάρρυνε τους χρήστες από τη χρήση τρίτων App Stores»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:18 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«Τέλος» η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση

Το τέλος της συνεργασίας του με την Τατιάνα Στεφανίδου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΣΚΑΪ. «Ο ΣΚΑ...
20:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»: Καθηλώνει το αποψινό διπλό επεισόδιο στις 21:00 στον Alpha

Η σειρά που κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρεμιέρα, το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε...
19:30 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

GNTM: Νέο απολαυστικό επεισόδιο με την 3η μέρα Audition έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star

Η 3η μέρα Audition είναι εδώ και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η ...
17:28 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μαριάννα Τουμασάτου για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Η Άννα προβάλλει την ανάγκη της για μητρότητα πάνω στην Μαγδαληνή»

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Μαριάννα Τουμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης