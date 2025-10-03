Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Όλες οι τελευταίες εκτιμήσεις

Στις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς και με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του εκτιμάται πως θα κινηθεί στα επίπεδα των 1,12 ευρώ το λίτρο με 1,13 ευρώ το λίτρο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ελαφρώς πιο οικονομικά από την περσινή εκκίνηση που ήταν στα 1,16 ευρώ το λίτρο με 1,18 ευρώ το λίτρο.

Και αυτό, ενώ η τιμή του brent τον Οκτώβριο του 2024 κυμαινόταν στα επίπεδα των 74 δολαρίων περίπου το βαρέλι και φέτος είναι σε πολύ χαμηλότερα, στα 65 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του brent, όπως και η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου είναι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής τιμής του πετρελαίου κίνησης, αυτής δηλαδή που φτάνει στους καταναλωτές.

Και τα διυλιστήρια από την πλευρά τους, σε εσωτερικό επίπεδο, καθορίζουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Εφόσον μάλιστα μεγάλοι, ενεργειακοί όμιλοι προβούν σε εκπτώσεις προς τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, κάτι που είχαν κάνει και προηγούμενα έτη, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μειωθεί περαιτέρω, προς όφελος των καταναλωτών.

Πέραν της αξίας του προϊόντος (τιμή διυλιστηρίου), η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτή δηλαδή που φτάνει στον καταναλωτή, εξαρτάται και από μία σειρά άλλων παραγόντων. Συγκεκριμένα, από φόρους και δασμούς, από το περιθώριο κέρδους: της εταιρίας, του πρατηριούχου και του μεταφορέα, καθώς και από τον ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα υπαχθούν σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ κατά 30% από 1η.1.2026. Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης αυτή η φοροελάφρυνση μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 7 λεπτά περίπου το λίτρο.

Για τον ΦΠΑ

Συγκεκριμένα, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17% αντί για 24% ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο) και από τις αρχές του 2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά).

Από εκεί και πέρα, θα συνεχιστεί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος). Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση.

Υπενθυμίζεται πως πέραν από το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα καλύπτει, επίσης, και άλλες πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα). Υπενθυμίζεται πως πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Δεν υπάρχει απόθεμα από πέρυσι

Σε επίπεδο ζήτησης, στέλεχος της αγοράς μιλώντας στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος σημείωσε πως περί το 80% των καταναλωτών δεν έχει κάνει αποθεματοποίηση από πέρυσι, παρά τις χαμηλές τιμές. Συνεπώς, θα χρειαστούν καύσιμα, εφόσον κινηθεί πτωτικά η θερμοκρασία, εκτιμώντας ωστόσο -βάσει της εμπειρίας τους- ότι θα αρκεστούν σε παραγγελίες μικρών ποσοτήτων.