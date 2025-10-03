Ξάνθη: Καταδικάστηκε ο αστυνομικός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 19χρονη Αϊσέ

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών επιβλήθηκε στον αστυνομικό που τον Δεκέμβριο του 2023 παρέσυρε την 19χρονη Αϊσέ με το υπηρεσιακό του όχημα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της, στην Ξάνθη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, ενώ κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε έφεση, σύμφωνα με το xanthinea.gr.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης συγκεντρώθηκαν ομάδες πολιτών που κρατώντας πανό ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της 19χρονης. Σχετικό κάλεσμα είχε απευθύνει η οικογένεια της Αϊσέ, ζητώντας από τον κόσμο να δώσει το παρών έξω από τα δικαστήρια και να συμπαρασταθεί στον αγώνα της για δικαίωση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση της 19χρονης Αϊσέ από τον Παλιό Ζυγό, που έχασε τη ζωή της τον Δεκέμβριο του 2023 έπειτα από παράσυρση από όχημα που οδηγούσε ο αστυνομικός, συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και επανήλθε στο προσκήνιο με την έναρξη και ολοκλήρωση της δίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023. Η νεαρή κοπέλα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή του Παλιού Ζυγού και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Μάλιστα στην αρχή το περιστατικό είχε καταγραφεί ως τροχαίο με εγκατάλειψη, μιας και η Αστυνομία αναζητούσε τον οδηγό του οχήματος.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος ήταν ένας 34χρονος αστυνομικός. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις, καθώς πολίτες της περιοχής αντέδρασαν έντονα και πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με βασικό αίτημα τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, χωρίς συγκάλυψη.

Η δίκη ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (02/10) με την απόφαση του Δικαστηρίου.