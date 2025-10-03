Γάζα: Η Χαμάς χρειάζεται «ακόμη λίγο χρόνο» για να εξετάσει το σχέδιο του Τραμπ – Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Φωτογραφία αρχείου: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ… και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί το σχέδιό του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους Times of Israel, η Χαμάς φαίνεται πως ετοιμάζεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ, αν και σκοπεύει να ζητήσει αλλαγές σε βασικά σημεία του.

Διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία να έχουν πραγματοποιήσει εντατικές και εποικοδομητικές συνομιλίες με την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα.

