Γάζα: Φραστική επίθεση Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού κατά των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου – «Είναι τρομοκράτες»

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου μεταφέρθηκαν και κρατούνται οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla (GSF) για τη Γάζα, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές.

Στο σημείο βρέθηκε ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να επιτίθεται φραστικά στους συλληφθέντες, αποκαλώντας τους «τρομοκράτες».

Δείχνοντας τους με το δάχτυλο, ακούγεται να φωνάζει: «Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες».

Οι συλληφθέντες έχουν καταγραφεί από τις ισραηλινές αρχές και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.

Το Ισραήλ κατηγορεί τους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla ότι συνδέονται με την τρομοκρατία, ενώ οι ίδιοι τονίζουν πως η αποστολή τους είχε αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, μεταφέροντας βοήθεια και τρόφιμα προς τη Γάζα.

Ο CEO της μκο Cinta Gaza Malaysia (CGM), Μουχαμάντ Ναντίρ Αλ-Νουρί Καμαρουζαμάν, σχολίασε πως ο Μπεν Γκβιρ προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρουσιάσει τους συμμετέχοντες της αποστολής ως τρομοκράτες.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν κοινοποιούμε αυτό το βίντεο επειδή πιστεύουμε την προπαγάνδα τους, αλλά επειδή λυπόμαστε για τον τρομοκράτη Μπεν Γκβιρ. Προσπαθεί πραγματικά πολύ να κάνει τους συμμετέχοντες της GSF να φαίνονται ως τρομοκράτες. Όταν οι συμμετέχοντες άρχισαν να φωνάζουν “Free Free Palestine”, το βίντεο κόπηκε αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν 24 ώρες διήρκεσε η επιχείρηση με την οποία το Ισραήλ ανέκοψε τον πλου του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Τα πάνω από 40 πλοία του στολίσκου δέχτηκαν επίθεση σε διεθνή ύδατα κι ενώ είχαν ακόμα ταξίδι σχεδόν μίας ημέρας για να φτάσουν στην Γάζα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άλλαξαν τη ρότα των πλοίων, κατευθύνοντάς τα στην Ασντόντ, στο νότιο Ισραήλ, που είναι το πλησιέστερο ισραηλινό λιμάνι στην Λωρίδα της Γάζας.