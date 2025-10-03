Γάζα: Φραστική επίθεση Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού κατά των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου – «Είναι τρομοκράτες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπεν Γκβιρ ακτιβιστές
Πηγή: Χ

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου μεταφέρθηκαν και κρατούνται οι ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla (GSF) για τη Γάζα, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές Αρχές.

Στο σημείο βρέθηκε ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου και υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να επιτίθεται φραστικά στους συλληφθέντες, αποκαλώντας τους «τρομοκράτες».

Δείχνοντας τους με το δάχτυλο, ακούγεται να φωνάζει: «Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες».


Οι συλληφθέντες έχουν καταγραφεί από τις ισραηλινές αρχές και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.

Το Ισραήλ κατηγορεί τους ακτιβιστές της αποστολής Global Sumud Flotilla ότι συνδέονται με την τρομοκρατία, ενώ οι ίδιοι τονίζουν πως η αποστολή τους είχε αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, μεταφέροντας βοήθεια και τρόφιμα προς τη Γάζα.

Ο CEO της μκο Cinta Gaza Malaysia (CGM), Μουχαμάντ Ναντίρ Αλ-Νουρί Καμαρουζαμάν, σχολίασε πως ο Μπεν Γκβιρ προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρουσιάσει τους συμμετέχοντες της αποστολής ως τρομοκράτες.

«Πρώτα απ’ όλα, δεν κοινοποιούμε αυτό το βίντεο επειδή πιστεύουμε την προπαγάνδα τους, αλλά επειδή λυπόμαστε για τον τρομοκράτη Μπεν Γκβιρ. Προσπαθεί πραγματικά πολύ να κάνει τους συμμετέχοντες της GSF να φαίνονται ως τρομοκράτες. Όταν οι συμμετέχοντες άρχισαν να φωνάζουν “Free Free Palestine”, το βίντεο κόπηκε αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MIX (@mix.my)


Σχεδόν 24 ώρες διήρκεσε η επιχείρηση με την οποία το Ισραήλ ανέκοψε τον πλου του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Τα πάνω από 40 πλοία του στολίσκου δέχτηκαν επίθεση σε διεθνή ύδατα κι ενώ είχαν ακόμα ταξίδι σχεδόν μίας ημέρας για να φτάσουν στην Γάζα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άλλαξαν τη ρότα των πλοίων, κατευθύνοντάς τα στην Ασντόντ, στο νότιο Ισραήλ, που είναι το πλησιέστερο ισραηλινό λιμάνι στην Λωρίδα της Γάζας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προειδοποιητικά σημάδια καρδιακού μπορεί να εμφανιστούν χρόνια πριν, ακόμη και στους νέους

Ποια είναι η ιδανική ώρα για να φάτε δαμάσκηνα για απώλεια βάρους, καλύτερη πέψη και ενέργεια

Εφορία: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Χάκερ εκμεταλλεύονται δρομολογητές Milesight για αποστολή phishing SMS σε Ευρωπαίους χρήστες

Ειδικός εξηγεί τη νέα ερωτική τάση «gooning» που έχει γίνει viral
περισσότερα
09:39 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη είναι ο πρώην σύντροφός της – Το βίντεο που ανέβασε στο YouTube πριν από τη σύλληψή του

Δύο κορίτσια έχασαν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, όταν...
09:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Λος Άντζελες: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο – Oρατές από χιλιόμετρα μακριά οι φλόγες

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζε...
08:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Ο δράστης ζούσε λίγα μέτρα από τη συναγωγή που αιματοκύλησε και είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail

Ένα αποτρόπαιο τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το χαρακτήρισαν οι βρετανικές Αρχές, βύθισε τη συναγ...
07:54 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς εξετάζει θετική απάντηση στο σχέδιο Τραμπ – Ζητεί αλλαγές σε καίρια σημεία

Η Χαμάς ετοιμάζεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης