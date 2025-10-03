Λος Άντζελες: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο – Oρατές από χιλιόμετρα μακριά οι φλόγες

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Τεράστιες φλόγες και στήλες καπνού να γίνονται ορατές από χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

🇺🇸🔥Massive fire at Chevron’s El Segundo refinery, south of Los Angeles, California pic.twitter.com/6g279GiiPl — Geo News (@GeoTienou) October 3, 2025



Η πόλη του Ελ Σεγκούντο ανακοίνωσε στις 10:10 μ.μ. τοπική ώρα ότι πρόκειται για φωτιά στο διυλιστήριο της Chevron, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει απειλή για το κοινό ούτε εντολή εκκένωσης».

Λίγο πριν από τις 10:30 μ.μ., αξιωματούχος της κομητείας του Λος Άντζελες, η Χόλι Μίτσελ, δήλωσε στο KCAL-TV ότι η φωτιά είχε σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο και ότι «δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς, ούτε λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές θα παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα την Παρασκευή και συνέστησε στους κατοίκους που βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο «να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, αν είναι δυνατόν».

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε μεγάλες αποστάσεις στο Ελ Σεγκούντο και τη South Bay, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει δυνάμεις πυρόσβεσης. Το διυλιστήριο διαθέτει δικό του πυροσβεστικό σώμα, όμως στη μάχη συνέδραμαν και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες.

❗️🇺🇲 – Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that’s visible for miles. Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025



«Νιώσαμε μια δυνατή έκρηξη λίγο μετά τις 9:30 και βγήκαμε τρέχοντας έξω, βλέποντας τις φλόγες να γεμίζουν τον ουρανό», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.