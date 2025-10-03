Λος Άντζελες: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο – Oρατές από χιλιόμετρα μακριά οι φλόγες

Enikos Newsroom

διεθνή

Λος Άντζελες: Μεγάλη φωτιά σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο – Oρατές από χιλιόμετρα μακριά οι φλόγες
Πηγή: Χ

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, αναφέρουν σήμερα οι Los Angeles Times.

Τεράστιες φλόγες και στήλες καπνού να γίνονται ορατές από χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.


Η πόλη του Ελ Σεγκούντο ανακοίνωσε στις 10:10 μ.μ. τοπική ώρα ότι πρόκειται για φωτιά στο διυλιστήριο της Chevron, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει απειλή για το κοινό ούτε εντολή εκκένωσης».

Λίγο πριν από τις 10:30 μ.μ., αξιωματούχος της κομητείας του Λος Άντζελες, η Χόλι Μίτσελ, δήλωσε στο KCAL-TV ότι η φωτιά είχε σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο και ότι «δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς, ούτε λόγος ανησυχίας για την ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές θα παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα την Παρασκευή και συνέστησε στους κατοίκους που βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο «να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, αν είναι δυνατόν».

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε μεγάλες αποστάσεις στο Ελ Σεγκούντο και τη South Bay, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει δυνάμεις πυρόσβεσης. Το διυλιστήριο διαθέτει δικό του πυροσβεστικό σώμα, όμως στη μάχη συνέδραμαν και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες.


«Νιώσαμε μια δυνατή έκρηξη λίγο μετά τις 9:30 και βγήκαμε τρέχοντας έξω, βλέποντας τις φλόγες να γεμίζουν τον ουρανό», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια προειδοποιητικά σημάδια καρδιακού μπορεί να εμφανιστούν χρόνια πριν, ακόμη και στους νέους

Ποια είναι η ιδανική ώρα για να φάτε δαμάσκηνα για απώλεια βάρους, καλύτερη πέψη και ενέργεια

Εφορία: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Χάκερ εκμεταλλεύονται δρομολογητές Milesight για αποστολή phishing SMS σε Ευρωπαίους χρήστες

Ειδικός εξηγεί τη νέα ερωτική τάση «gooning» που έχει γίνει viral
περισσότερα
10:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Φραστική επίθεση Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού κατά των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου – «Είναι τρομοκράτες»

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου μεταφέρθηκαν και κρατούντα...
09:39 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη είναι ο πρώην σύντροφός της – Το βίντεο που ανέβασε στο YouTube πριν από τη σύλληψή του

Δύο κορίτσια έχασαν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, όταν...
08:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Ο δράστης ζούσε λίγα μέτρα από τη συναγωγή που αιματοκύλησε και είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail

Ένα αποτρόπαιο τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το χαρακτήρισαν οι βρετανικές Αρχές, βύθισε τη συναγ...
07:54 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς εξετάζει θετική απάντηση στο σχέδιο Τραμπ – Ζητεί αλλαγές σε καίρια σημεία

Η Χαμάς ετοιμάζεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης