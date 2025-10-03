Μάντσεστερ: Ο δράστης ζούσε λίγα μέτρα από τη συναγωγή που αιματοκύλησε και είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail

διεθνή

Μάντσεστερ: Ο δράστης ζούσε λίγα μέτρα από τη συναγωγή που αιματοκύλησε και είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία – Τι αποκαλύπτει η Daily Mail

Ένα αποτρόπαιο τρομοκρατικό χτύπημα, όπως το χαρακτήρισαν οι βρετανικές Αρχές, βύθισε τη συναγωγή Heaton Park στο Μάντσεστερ στο πένθος, με δράστη έναν 35χρονο άνδρα που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά ακόμη τρεις, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Ο δράστης, που έπεσε νεκρός λίγα λεπτά αργότερα από τα πυρά αστυνομικών, αποκαλύφθηκε ότι είχε μεγαλώσει σε σπίτι λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη συναγωγή, έχοντας φτάσει στη Βρετανία ως παιδί από τη Συρία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο δράστης ονομάζεται Τζιχάντ Αλ-Σάμιε, είναι 35 ετών, και σύμφωνα με πληροφορίες έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2006, όταν ήταν περίπου 16 ετών.

Φέρεται να ήταν πατέρας, καθώς φωτογραφία που είχε αναρτήσει πέρυσι ο πατέρας του δράστη στο Facebook τον δείχνει να κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό, με τη λεζάντα: «Καλωσόρισες εγγονέ».

Ο Αλ-Σάμιε, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα επίσημα, εξαπέλυσε την αιματηρή του επίθεση στις 9:31 το πρωί, όταν έριξε το μαύρο του Kia Picanto πάνω σε πιστούς Εβραίους που βρίσκονταν έξω από τη συναγωγή και στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να «μαχαιρώνει όποιον μπορούσε να φτάσει».

Βίντεο στο YouTube δείχνουν τον ίδιο και τα δύο αδέλφια του να παίζουν στην αυλή ενός σπιτιού στην Crescent Road, σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με τα πόδια από τη συναγωγή που αργότερα έγινε στόχος.


Τα πλάνα είχαν κοινοποιηθεί από τον πατέρα του, Φαράτζ Αλ-Σάμιε, που φέρεται να εργάζεται ως γιατρός σε μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εμπόλεμες ζώνες ανά τον κόσμο. Η οικογένεια ζει στo Μάντσεστερ εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια και σήμερα κατοικεί στην περιοχή Πρέστγουιτς, περίπου δύο μίλια από τον τόπο της επίθεσης.

Το όνομα του δράστη συνδέθηκε με ένα ακίνητο στην περιοχή, ενώ μια γειτόνισσα αναγνώρισε το πρόσωπό του από φωτογραφίες από το περιστατικό. Η γυναίκα δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph: «Έμενε εκεί δέκα χρόνια, χωρίς γυναίκα ή παιδιά που να έχω δει. Δεν φαινόταν ποτέ να μιλάει με κανέναν εδώ γύρω».

«Τον έβλεπα να κυκλοφορεί με τις πιτζάμες του και παντόφλες, κρατώντας μια σακούλα με ψώνια. Ήταν αρκετά γυμνασμένος και συνήθιζε να έχει βάρη γυμναστικής στο γκαράζ του. Τα έβλεπα εκεί», πρόσθεσε.

Ο Αλ-Σάμιε λέγεται ότι εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και υπολογιστών. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν είχε φτάσει στη Βρετανία ως αιτών άσυλο ή μέσω άλλης διαδικασίας μετανάστευσης, όπως η «οικογενειακή επανένωση», που επιτρέπει σε αλλοδαπούς να ενωθούν με συγγενείς που ήδη ζουν στη χώρα.

Η χθεσινή επίθεση άφησε πίσω της δύο νεκρούς, ενώ τρεις ακόμη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα – ένας με μαχαιριές και άλλοι δύο από το χτύπημα με το αυτοκίνητο. Σε ενημέρωση αργά το βράδυ, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άνδρες γύρω στα 30 και μία γυναίκα περίπου 60 ετών με την κατηγορία της συμμετοχής σε σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι «εργάζονται για να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση».

07:54 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

