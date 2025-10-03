Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη είναι ο πρώην σύντροφός της – Το βίντεο που ανέβασε στο YouTube πριν από τη σύλληψή του

Δύο κορίτσια έχασαν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, όταν ένας 17χρονος οδηγός τα παρέσυρε με το όχημά του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία όχι μόνο για τη βαρβαρότητα του εγκλήματος, αλλά και για τα ανατριχιαστικά βίντεο που ανήρτησε ο κατηγορούμενος πριν από τη σύλληψή του.

Ο 17χρονος, που σύμφωνα με γείτονες και έγγραφα ταυτοποιήθηκε ως ο Βίνσεντ Μπατιλόρο, κατηγορείται ότι το απόγευμα της Δευτέρας χτύπησε σκόπιμα με το μαύρο τζιπ του την 17χρονη Μαρία Νιώτη και την 17χρονη Ισαβέλλα Σάλας, οι οποίες κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο γύρω στις 5:30 μ.μ., και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Τα κορίτσια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, ο 17χρονος εμφανίζεται να μιλά για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια σε αυτά τα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό ατύχημα», όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη Μαρία και την Ισαβέλλα.

Στο ίδιο βίντεο παραπονιέται ότι «οι ντόπιοι απειλούν την οικογένειά μου για όλο αυτό το σενάριο, όλη αυτή τη δραματική ιστορία», υποστηρίζοντας πως «έχει υποστεί bullying» στο παρελθόν για «ψευδείς κατηγορίες».

Vincent Battiloro, the Cranford NJ suspect in the vicious and purposeful murder of his stalking victim and her best friend is free less than a day later and posting on YouTube and TikTok about the incident. pic.twitter.com/Ib6lQ7JMMA — Paul Danner (@Paul_Danner_) October 1, 2025



«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή… αυτό θα είναι στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε στο livestream της Τρίτης, προσθέτοντας: «Υπάρχει περισσότερη αλήθεια στην ιστορία, αλλά ξανά, δεν θα μου επιτραπεί να σχολιάσω».

Οι οικογένειες των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι η επίθεση ήταν προμελετημένη και ότι ο δράστης παρακολουθούσε (stalking) τη Μαρία εδώ και μήνες.

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να ειπωθεί η αλήθεια: Αυτό δεν ήταν ένα ατύχημα με e-bike, ούτε ένα χτύπημα και φυγή», ανέφεραν στο Fox 5. «Ήταν φόνος πρώτου βαθμού. Ένας δειλός άνδρας που σχεδίαζε αυτή την επίθεση κατά της Μαρίας για μήνες, εκτέλεσε την αποτρόπαια πράξη του, παίρνοντας όχι μόνο τη δική της ζωή αλλά και της Ισαβέλλας».

Μια φίλη των κοριτσιών περιέγραψε στον Τύπο ότι ο Μπατιλόρο «στεκόταν έξω από το σπίτι της Μαρίας για τρεις μήνες, με το ίδιο αυτοκίνητο. Το είδα! Πείτε μου, πώς γίνεται να το έκανε αυτό;».

«Πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Πήρε δύο ζωές. Τουλάχιστον πρέπει να παραδώσει μία», τόνισε.

Ο πατέρας της Ισαβέλλας είπε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο, ενώ η μητέρα της Μαρίας τού είχε εκμυστηρευτεί ότι η κόρη της αντιμετώπιζε προβλήματα με τον 17χρονο.

Φίλη των κοριτσιών πρόσθεσε ότι η Μαρία και ο πρώην σύντροφός της, που πιστεύεται ότι ήταν ο Μπατιλόρο, είχαν σοβαρές εντάσεις και ότι εκείνος είχε στείλει απειλητικά μηνύματα σε αγόρι με το οποίο βγήκε η Μαρία μετά τον χωρισμό τους.

Οι εισαγγελικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το όνομα του δράστη, ωστόσο σειρά κλήσεων για τροχαίες παραβάσεις που σχετίζονταν με το δυστύχημα αποκάλυψαν την ταυτότητά του. Σύμφωνα με το NJ.com, του είχαν επιβληθεί τουλάχιστον 15 κλήσεις, μεταξύ αυτών για εγκατάλειψη σκηνής ατυχήματος, επικίνδυνη οδήγηση και υπερβολική ταχύτητα, αλλά και για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο.

Αν και οι αρχές είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι ο οδηγός είχε τεθεί υπό κράτηση, ο Μπατιλόρο εμφανίστηκε ελεύθερος την Τρίτη να καταγράφει το βίντεο στο YouTube, όπου μιλούσε για μπέιζμπολ και βιντεοπαιχνίδια προτού στραφεί στο θανατηφόρο δυστύχημα.

«Έχω περάσει πάρα πολλά. Είμαι ένα καλό παιδί. Είμαι 17 ετών με μια καλή οικογένεια δίπλα μου», δήλωσε, ισχυριζόμενος ότι «οι κατηγορίες που έχουν καταστρέψει τα πάντα είναι ντροπή». Αργότερα πρόσθεσε: «Δεν ξέρω καν αν πρέπει να κάνω streaming αυτή τη στιγμή».

Η σύλληψή του έγινε τελικά την Τετάρτη, οπότε και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Παράλληλα, παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζεται ως ανήλικος, ωστόσο το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Γιούνιον ανακοίνωσε ότι «εξετάζει όλες τις νομικές επιλογές που υπάρχουν για τη δίωξη», αφού ακόμη και 15χρονοι μπορούν να δικαστούν ως ενήλικοι σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

Ο θείος του κατηγορούμενου, αρχηγός της αστυνομίας του Γουέστφιλντ, Κρίστοφερ Μπατιλόρο, καταδίκασε δημόσια τις πράξεις του ανιψιού του, γράφοντας σε ανάρτηση: «Εγώ, η σύζυγός μου και τα παιδιά μου είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από αυτή την αλόγιστη απώλεια ζωής. Καταδικάζω ξεκάθαρα τις πράξεις του κατηγορούμενου και, όπως κι εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των υποτιθέμενων πράξεών του σε δικαστήριο».