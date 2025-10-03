Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας – Μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για εξετάσεις 

Συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους, καθώς ζητεί να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του παιδιού του.

Ο κ. Ρούτσι, σήμερα (03/10) το πρωί, μετέβη με ταξί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σημειώνεται πως ο κ. Ρούτσι είχε μεταβεί και τις προηγούμενες ημέρες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπως άλλωστε έχει ενημερώσει η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε χθεσινές δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «με δηλώσεις της η κυρία Όλγα Κοσμοπούλου, γιατρός που εθελοντικά συνδράμει, έχει κατ’ επανάληψη ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθείται και από το Γενικό Κρατικό, απ’ τους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, όπου θα μεταβεί και αύριο (σ.σ. δηλαδή σήμερα, 3 Οκτωβρίου) και είχε μεταβεί και την προηγούμενη Παρασκευή».