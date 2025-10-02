Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει για 18η ημέρα την απεργία πείνας – «Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ δεν ισχύει, θα το πάω μέχρι τέλους»

«Θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό», επανέλαβε ο απεργός πείνας για 18η ημέρα, Πάνος Ρούτσι, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (2/10) στο OPEN.

Σχετικά με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, στην οποία αναφέρεται ότι «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε πως «ήρθε το ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που κάθονται εδώ 24 ώρες το 24ωρο, και με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι. Εγώ τους είπα “όχι παιδιά, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός πριν 1 ώρα”, γιατί μου είχε κάνει εξετάσεις η κα Όλγα. Αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε, δεν ισχύει».

Όσον αφορά την μεταφορά του σε ξενοδοχείο κατά την διάρκεια των συγκεντρώσεων στο πλαίσιο της χθεσινής απεργίας, ο κ. Ρούτσι επισημαίνει πως «αυτό που λένε ότι πήγα για να ξεκουραστώ, δεν ισχύει. Πήγα εκεί μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Καλό είναι να μην βγάζουν πράγματα που δεν ισχύουν, δεν ξέρω ποιος τα βγάζει».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εκταφή του παιδιού του, τονίζοντας πως «το ξαναλέω γιατί έχει δοθεί εντολή στο ΑΤ Κερατσινίου και Περάματος να γίνει εκταφή. Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA, και θέλουμε να υπάρχει δικός μας τεχνικός σύμβουλος, κάτι που δεν μας επιτρέπουν».