ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: «Τον επισκέφθηκε κλιμάκιο σήμερα το απόγευμα και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα» 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΚΑΒ σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από το Σύνταγμα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για αναβολή της εκταφής του γιού του, Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη, κατέθεσε η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, με το αίτημα να γίνεται δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

19:54 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

