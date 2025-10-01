Νέα Υόρκη: Νεκρές 17χρονη Ελληνίδα και μία φίλη της σε τροχαίο – Τις παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε συμμαθητής τους

Νέα Υόρκη: Νεκρές 17χρονη Ελληνίδα και μία φίλη της σε τροχαίο – Τις παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε συμμαθητής τους

Μία ελληνικής καταγωγής 17χρονη μαθήτρια, στη Νέα Υόρκη, σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν την παρέσυρε όχημα που οδηγούσε συμμαθητής της. Η Μαρία Νιώτη οδηγούσε το ηλεκτρικό της ποδήλατο στον δρόμο με ακόμα μία συμμαθήτριά της,  η οποία επίσης είναι νεκρή, σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης.

Το δυστύχημα έγινε στην ήσυχη συνοικία του Κράνφορντ. Ο συνομήλικος των κοριτσιών οδηγός  συμμαθητής τους, επιχείρησε να τραπεί σε φυγή αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Αστυνομία του Κράνφορντ ειδοποιήθηκε στις 5:26 το απόγευμα της Δευτέρας για δυο κορίτσια που παρασύρθηκαν από όχημα στην οδό Μπερνσάιντ, ενώ οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τις δυο μαθήτριες τραυματισμένες. Τα κορίτσια διακομίστηκαν σε παρακείμενο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Εθνικού Κήρυκα” η οικογένεια της ομογενούς είχε καταγγείλει στην Αστυνομία και στο σχολείο ότι ο δράστης κατά τους τελευταίους τρεις μήνες παρενοχλούσε την κόρη τους.  Ο Εθνικός Κήρυξ γράφει ότι δεν υπήρξε καμία  σοβαρή αντίδραση των αρχών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος οδηγός είναι γιος ενός αστυνομικού και ανιψιός ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας, οι οποίοι υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού αμέσως μετά το περιστατικό, μιλώντας για έντονο ήχο φρεναρίσματος και υψηλές ταχύτητες οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό. «Νόμιζα ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς, γιατί έβλεπα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος», δήλωσε η κάτοικος Κάθι Ντόνλιν, ενώ άλλη γειτόνισσα υπογράμμισε, μιλώντας στο ABC, ότι «τα αυτοκίνητα περνούν συχνά με υπερβολική ταχύτητα και είναι πολύ επικίνδυνο».

Την θλίψη του για το γεγονός εξέφρασε, μιλώντας στον “Εθνικό Κήρυκα” ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Απόστολος, ο οποίος γνωρίζει το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της 17χρονης, η οποία είναι κόρη ενοριτών της Κοινότητας Αγίας Τριάδος στο Ουέστφιλντ.

 

