Νατσιός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι βόμβες που έριξε ο Ευάγγελος Σημανδράκος δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας

Η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου στην Εξεταστική για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας και δείχνουν πως η κυβέρνηση γνώριζε, υποστηρίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Οι βόμβες που έριξε κατά την διάρκεια της εξέτασής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Νατσιός και συνεχίζει:

«-Ο Πρωθυπουργός, γνώριζε τα πάντα αλλά άφηνε τον Οργανισμό να παραπαίει, γιατί τον είχε εντάξει στον μηχανισμό ψηφοθηρίας του κόμματός του.

-Ονομάτισε τρεις βασικούς υπουργούς που τον παραπλανούσαν, ενώ έστηναν την καρατόμησή του.

-“Κάρφωσε” τον Λ. Αυγενάκη και τα όργανά του στον Οργανισμό για διοικητικές αυθαιρεσίες, ώστε να ελέγχουν απολύτως την ροή των επιδοτήσεων.

Η Κυβέρνηση γνώριζε για την δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» την δομή της, την ιεραρχία της και τους εκτελεστές.

Το κύρος της χώρας μας έχει καταρρακωθεί και βυθιστεί στο έρεβος της διαφθοράς».

