Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούσαν επί μια ώρα την 4χρονη που βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Η ΕΔΕ και τα βίντεο ντοκουμέντα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούσαν επί μια ώρα την 4χρονη που βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Η ΕΔΕ και τα βίντεο ντοκουμέντα

Πάνω από μια ώρα αναζητούσαν το κοριτσάκι 4 ετών, που διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών το μεσημέρι της Τρίτης (30/09) από νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα και βγήκε μόνο του στο δρόμο, διανύοντας περίπου 600 μέτρα στην οδό Αχαρνών.

Μάλιστα, από το υπουργείο Παιδείας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται η στιγμή που η 4χρονη το σκάει από το σχολείο, χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν δάσκαλο. Όπως καταγράφεται, η μικρή Ειρήνη έχει βγει έξω από το νηπιαγωγείο της. Τριγύρω της, υπάρχουν γονείς που περιμένουν στο σχόλασμα τα παιδιά τους. Η ανήλικη με την τσάντα στην πλάτη κοντοστέκεται για λίγο και ύστερα χάνονται τα ίχνη της.

«Χτες το μεσημέρι. Μεσημεράκι, 1 ήταν 12 ήταν; Προφανώς κάποια άλλα παιδιά άνοιξαν την πόρτα να βγουν και βγήκε κι αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα», λέει αυτόπτης μάρτυρας, στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ήταν 12:40 το μεσημέρι, όταν η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα, διανύοντας με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών, ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι την σταματά και την ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, όπως καταγράφεται και σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο και την πείθει να κάτσει στο καφέ, μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της. Η υπάλληλος της καφετέριας μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ανέφερε: «Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι και με ενημέρωσε. Ήταν λίγο τρομαγμένο, φοβισμένο. Υπήρχαν άγνωστοι άνθρωποι τριγύρω της».

Η υπάλληλος τότε κάλεσε την Άμεση Δράση και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατέφθασαν στο σημείο.

Το Mega εξασφάλισε και φωτογραφία από τη στιγμή που αστυνομικός παίρνει αγκαλιά την μικρή.

Την αναζητούσαν πάνω από μια ώρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μικρό κορίτσι αναζητούνταν σχεδόν μία ώρα. Συγκεκριμένα, στη 1 παρά 20 έφυγε από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος, ενώ στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς, αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Η διαδρομή που ακολούθησε η 4χρονη:

«Είδαμε ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πανικόβλητη μια κυρία να βγαίνει απ’ έξω. Μας λέει ”είμαστε από το νηπιαγωγείο. Έφυγε ένα παιδάκι με μια κοτσίδα και μια κόκκινη μπλούζα. Ψάχνουμε να το βρούμε”», συμπλήρωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Τι είπε η εκπαιδευτικός

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία. «Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η ίδια.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα: 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν

ΗΠΑ: Τι επιπτώσεις έχει το shutdown στους εργαζόμενους και στην αμερικανική οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από το Whitepages σε 5 γρήγορα βήματα – Και γιατί πρέπει να το κάνετε
περισσότερα
18:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: «Νόμιζα ότι ήταν αγκάθι και βλέπω ένα φίδι» – Τι λέει ο ποδοσφαιριστής που τον δάγκωσε οχιά μετά την προπόνηση

Ο Νίκος Μόσχος, ποδοσφαιριστής της ομάδας «Αστέρας Σταυρού» στη Λαμία, μίλησε στο πρωινό στον ...
17:58 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

«Αντί για οπιούχα για τον πόνο, επιλέγω Βαγγέλη»: Γνωρίστε τον σκύλο – θεραπευτή που «εργάζεται» στο ΕΣΥ

Ο Βαγγέλης, ο σκύλος– «θεραπευτής», έκανε για ακόμη μία φορά το «μικρό θαύμα» του στο Γε...
17:41 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας» – Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και οι συστάσεις προς τους πολίτες 

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας τ...
17:12 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση – ΕΔΕ διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου

Θρήνος στην Άρτα. Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο της πόλης μία 28χρονη έγκυος έπε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης