Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούσαν επί μια ώρα την 4χρονη που βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Η ΕΔΕ και τα βίντεο ντοκουμέντα

Πάνω από μια ώρα αναζητούσαν το κοριτσάκι 4 ετών, που διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών το μεσημέρι της Τρίτης (30/09) από νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα και βγήκε μόνο του στο δρόμο, διανύοντας περίπου 600 μέτρα στην οδό Αχαρνών.

Μάλιστα, από το υπουργείο Παιδείας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται η στιγμή που η 4χρονη το σκάει από το σχολείο, χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν δάσκαλο. Όπως καταγράφεται, η μικρή Ειρήνη έχει βγει έξω από το νηπιαγωγείο της. Τριγύρω της, υπάρχουν γονείς που περιμένουν στο σχόλασμα τα παιδιά τους. Η ανήλικη με την τσάντα στην πλάτη κοντοστέκεται για λίγο και ύστερα χάνονται τα ίχνη της.

«Χτες το μεσημέρι. Μεσημεράκι, 1 ήταν 12 ήταν; Προφανώς κάποια άλλα παιδιά άνοιξαν την πόρτα να βγουν και βγήκε κι αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα», λέει αυτόπτης μάρτυρας, στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ήταν 12:40 το μεσημέρι, όταν η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα, διανύοντας με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών, ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι την σταματά και την ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, όπως καταγράφεται και σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο και την πείθει να κάτσει στο καφέ, μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της. Η υπάλληλος της καφετέριας μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ανέφερε: «Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι και με ενημέρωσε. Ήταν λίγο τρομαγμένο, φοβισμένο. Υπήρχαν άγνωστοι άνθρωποι τριγύρω της».

Η υπάλληλος τότε κάλεσε την Άμεση Δράση και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατέφθασαν στο σημείο.

Το Mega εξασφάλισε και φωτογραφία από τη στιγμή που αστυνομικός παίρνει αγκαλιά την μικρή.

Την αναζητούσαν πάνω από μια ώρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μικρό κορίτσι αναζητούνταν σχεδόν μία ώρα. Συγκεκριμένα, στη 1 παρά 20 έφυγε από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος, ενώ στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτό από τους εκπαιδευτικούς, αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Η διαδρομή που ακολούθησε η 4χρονη:

«Είδαμε ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πανικόβλητη μια κυρία να βγαίνει απ’ έξω. Μας λέει ”είμαστε από το νηπιαγωγείο. Έφυγε ένα παιδάκι με μια κοτσίδα και μια κόκκινη μπλούζα. Ψάχνουμε να το βρούμε”», συμπλήρωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Τι είπε η εκπαιδευτικός

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία. «Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η ίδια.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα: