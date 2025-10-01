Χερσόνησος: Σε ηλικιωμένο που αναζητούνταν επί 5 μήνες ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε χωράφι

Χερσόνησος: Σε ηλικιωμένο που αναζητούνταν επί 5 μήνες ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε χωράφι

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν το πρωί και το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) οι κάτοικοι στο Καλό Χωριό Χερσονήσου, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση σε χωράφι. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον 82χρονο Κώστα Αμανάκη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, η σορός βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή από διερχόμενους κυνηγούς, οι οποίοι έβαλαν άδοξο τέλος στην αγωνιώδη αναζήτηση που κρατούσε σχεδόν πέντε μήνες. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει εκείνη την ημέρα από το σπίτι του για να πάει στο καφενείο της γειτονιάς του, όμως δεν γύρισε ποτέ.

Από τον Μάιο είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την τραγική κατάληξη της υπόθεσης, που επιβεβαιώθηκε σχεδόν πέντε μήνες μετά την εξαφάνισή του.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια.

18:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

