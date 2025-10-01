Υπό βροχή οι απεργιακές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη – «Δεν αντέχουμε άλλο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) οι συγκεντρώσεις ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Συνδικάτα, σωματεία και συλλογικότητες κάλεσαν στη σημερινή κινητοποίηση, που έγινε υπό βροχή, με κύριο αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, ΟΑΣΘ και Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, οργάνωση και αγώνα για να ανατραπεί» φώναξαν εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, κάνοντας λόγο για «νέο αντεργατικό τερατούργημα».

Κατόπιν συγκέντρωσης στο άγαλμα Βενιζέλου, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης καταλήγοντας στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κεντρικά αιτήματα ήταν το εργασιακό 7ωρο και το πενθήμερο, με παράλληλες αυξήσεις στους μισθούς. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr.

Την ίδια ώρα, μέλη εργατικών σωματείων συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ύστερα από κάλεσμα του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ.

«Θα διεκδικήσουμε την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου της κ. Κεραμέως, όλων αυτών των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τη διευθέτηση των αδειών, την κατάκτηση της θερινής άδειας, την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων, την απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και τη μείωση του εθνικού χρόνου εργασίας, που πλέον είναι ώριμος ο χρόνος να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα, που όπου εφαρμόστηκε η μείωση ωραρίου είχε αποτελέσματα θετικά και στην καθημερινότητα αλλά και στην απόδοση των εργαζομένων» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης.

«Απεργούμε σήμερα ζητώντας το πιο βασικό για τον άνθρωπο, να ζούμε με αξιοπρέπεια από τους μισθούς μας. Ζούμε μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες, η κυβέρνηση αντί να σκύψει στα προβλήματα των εργαζομένων, τούς εμπαίζει και εμπαίζει όλη την κοινωνία. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα είναι δύσκολες για την κοινωνία, για την οικογένεια, για όλους μας. Μπροστά σε αυτό λέμε ένα μεγάλο πια “δεν αντέχουμε άλλο”. Ζητάμε να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, να σταματήσει αυτή η διολίσθηση προς τις εποχές του παρελθόντος, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που καταργεί θεσμούς που κατακτήθηκαν εδώ και 100 χρόνια. Πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά» δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος Φασφαλής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Πορεία στην Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς το ΥΜΑΘ πραγματοποίησαν επίσης σύλλογοι και συλλογικότητες που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, σωματεία βάσης και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου.

«Μπλόκο στο αντεργατικό τερατούργημα και τις πειθαρχικές διώξεις» αναγραφόταν στο κεντρικό πανό. Στα συνθήματα οι διαδηλωτές συμπεριέλαβαν μηνύματα για τα Τέμπη και τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι καθώς και για την Παλαιστίνη. Η πορεία κατέληξε επί της Αγίου Δημητρίου.

Το «παρών» στις κινητοποιήσεις έδωσαν και φοιτητικοί σύλλογοι.