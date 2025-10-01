Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

Την ανάγκη ενεργοποίησης πόρων για έργα κοινής ευρωπαϊκής άμυνας υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σήμερα στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη.

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πια ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ. η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, ένα από τα σχέδια, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Πάντως, ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει, προφανώς, να καλύπτονται τα νοτιοανατολικά, αλλά και τα νότια σύνορα, ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η γενικότερη παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή δημιουργούν, θα έλεγα, την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη, επιτέλους, να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια.

Έχει έρθει, όμως, η ώρα, η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως, παραδείγματος χάρη, η αντιπυραυλική προστασία ή όπως αυτό το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, που είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα συζητηθούν σήμερα.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής».

Τι θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την άμυνα και την ασφάλεια, ενόψει και της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2023 στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες, και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν με φόντο το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα και τις υπερπτήσεις drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, για τις οποίες εκφράζονται εκτιμήσεις ότι γίνονται με εντολή της Μόσχας, τις επεκτατικές κινήσεις και αναθεωρητικές τάσεις της ρωσικής κυβέρνησης αλλά και το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων σε ουκρανικές πόλεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεράμυνας αλλά και την θωράκιση των συνόρων στα βόρεια ευρωπαϊκά σύνορα και συγκεκριμένα στην Βαλτική. Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι και τα νότια σύνορα τα οποία θα πρέπει να θωρακιστούν και οι όποιες κινήσεις ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης θα πρέπει να αφορούν και τον ευρωπαϊκό Νότο.

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την πρόταση που είχε διατυπώσει από κοινού με την Πολωνία πέρσι για την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διατυπώσει και πάλι την θέση, που έχει εκφράσει και στο παρελθόν σε διεθνή φόρα και συναντήσεις, για την δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις αγορές κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκαθαρίσει για μία ακόμη φορά την πάγια θέση της Αθήνας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, όσο επιμένει στο casus belli εναντίον της Ελλάδας.