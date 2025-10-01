Τέμπη: Δεκτό το αίτημα Ασλανίδη για την εκταφή του γιου του – Μόνο για ταυτοποίηση DNA

Τέμπη: Δεκτό το αίτημα Ασλανίδη για την εκταφή του γιου του – Μόνο για ταυτοποίηση DNA

Δεκτό έκανε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η Εισαγγελία αποδέχτηκε το αίτημα εκταφής του Δημήτρη, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση, ωστόσο, απέρριψε τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει ο Παύλος Ασλανίδης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία δόθηκε και για την σορό του Ντένις Ρούτσι, ο πατέρας του οποίου, Πάνος, βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα απεργίας στο Σύνταγμα απαιτώντας όχι μόνο την εξέταση DNA αλλά και την διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία στη διάταξή της για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων, ανέφερε πως η εξέταση των σορών για χημικά δεν απαιτείται καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ό,τι αφορά την διαχείριση των σορών, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

