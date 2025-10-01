Ρεύμα: Η ΔΕΗ απορροφά την αύξηση στην τιμή χονδρικής – Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

ρεύμα

Σε πλήρη απορρόφηση των αυξήσεων στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο για τον Οκτώβριο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η τιμή χονδρικής τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου παραμένει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh. «Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Επιχείρηση.

Επίσης, προσθέτει:

  • Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 ευρώ/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.
  • Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 0,119 ευρώ/kWh για τον Οκτώβριο.
  • Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.
  • Παράλληλα, προσφέρει μία πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρει μία σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.ά.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ποιες τροφές είναι καλό να τρώνε οι άνω των 50 για να καίνε λίπος και θερμίδες;

Παναγιώτης Γιαννάκης: Οι γονείς να δείχνουν τον δρόμο της πρόληψης στα παιδιά τους

Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ενεργοποιήσει τους πόρους για την άμυνα

S&P Global: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τον τομέα της μεταποίησης

Η OpenAI λανσάρει social εφαρμογή τύπου TikTok με AI βίντεο από το μοντέλο Sora 2

Τεστ προσωπικότητας: Το πολύχρωμο σχήμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα πιο εσωτερικά στοιχεία του χαρακτήρα σας
περισσότερα
13:32 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Eurostat: Στο 1,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, από...
10:04 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τον υπολογισμό των φοροελαφρύνσεων – Αναλυτικός οδηγός

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα οικ...
08:56 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Τα 4 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το φορομπόνους

Παρατείνεται για ακόμη ένα φορολογικό έτος το μέτρο της έκπτωσης φόρου για πραγματοποίηση συνα...
07:52 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση σούπερ μάρκετ

Το σχέδιο για τη μείωση των τιμών σε περίπου  1.000 προϊόντα θα τεθεί επί τάπητος σήμερα ανάμε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης