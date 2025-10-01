Κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ: Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

της Άννας Κανδύλη

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
– Άμεση συνέργεια στην απάτη
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

15:32 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

