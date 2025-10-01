Φάμελλος: Διαδηλώνουμε απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος: Διαδηλώνουμε απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη

Στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο παρέστη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι «διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη».

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε πως «απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση». «Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

Επισήμανε, επίσης, ότι «χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει». «Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

