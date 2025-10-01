Βουλευτές στα θρανία για… ξένες γλώσσες – Πόσο κοστίζουν τα μαθήματα

Στα… θρανία μπορούν να καθίσουν οι βουλευτές, προκειμένου να μάθουν ξένες γλώσσες, από τις πιο συνηθισμένες μέχρι… ρωσικά, όπως προβλέπει σχετικό πρόγραμμα της βουλής, για το οποίο δόθηκε το «πράσινο φως» για να συνεχιστεί, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, δημοσιεύτηκε η απόφαση που υπέγραψε στις 26 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και η οποία δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών.

Το πρόγραμμα διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων με τη συμβολή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο υποδεικνύει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών των μελών της Βουλής των Ελλήνων θα διεξάγονται στο επί της Λεωφόρου Αμαλίας 20 και της οδού Σουρή 5, 2ος όροφος, κτίριο της Βουλής των Ελλήνων ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (τηλεκπαίδευση).

Οι ώρες διδασκαλίας καθώς επίσης και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τις ανάγκες των μαθημάτων θα καταγράφονται, κατά μήνα, από το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της Βουλής και θα βεβαιώνονται από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής ανατίθενται σχετικά καθήκοντα στο υποδεικνυόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες του προγράμματος και αποτυπώνεται ο τρόπος καταβολής της σχετικής ωριαίας αποζημίωσης.

Το κόστος για την ωριαία αποζημίωση των καθηγητών που είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι Δημοσίου έχει καθοριστεί στο ποσό των 32,38 €, ενώ για τους λοιπούς στο ποσό των 40 €, όπως αναφέρεται σε απόφαση του 2013.

Και μαθήματα ρωσικών

Επίσης, σε άλλη απόφαση, που είναι αναρτημένη στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, αναφέρεται ότι το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση μαθημάτων ρωσικών στους βουλευτές και τους υπαλλήλους της βουλής.

«Αναθέτουμε στο  Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών, στο οποίο έχει παραχωρηθεί από το Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν (Μόσχα) το αποκλειστικό δικαίωμα να είναι ο μοναδικός και μόνιμος (χωρίς χρονικούς περιορισμούς) αντιπρόσωπός του στην εκπαίδευση Ελλήνων πολιτών στη Ρωσική γλώσσα, την οργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής των Ελλήνων, προγράμματος εκμάθησης των βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής στη Ρωσική γλώσσα για την Γ΄ Σύνοδο της K΄ Περιόδου της Βουλής», σημειώνεται στην απόφαση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εκμάθησης των βουλευτών ισχύει και για τη διάρκεια λειτουργίας του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής, το δε πρόγραμμα εκμάθησης των υπαλλήλων της Βουλής λήγει στις 30 Ιουνίου 2026 και ο χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι πέραν του ωραρίου εργασίας αυτών, ώστε να μην παρακωλύεται το έργο της Βουλής.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών θα διαθέσει το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα υλοποιήσει το αναφερόμενο πρόγραμμα και τα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας των βουλευτών και των υπαλλήλων θα διεξάγονται στο επί της Λεωφόρου Αμαλίας 20 και της οδού Σουρή 5, 2ος όροφος, κτήριο της Βουλής ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (τηλεκπαίδευση).

Οι πραγματοποιούμενες ώρες θα καταγράφονται, κατά μήνα, από το αρμόδιο Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της Βουλής και θα βεβαιώνονται από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της Βουλής.

