Εύβοια: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του – Επί τόπου δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 60χρονος, το πρωί της Τετάρτης (1/10) στη Νεροτριβιά, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, ένα συγγενικό πρόσωπο ήταν εκείνο που εντόπισε τον 60χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσε τις αρχές. Στο σπίτι βρέθηκε και ένα όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς ο 60χρονος ήταν ήδη νεκρός. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Παράλληλα, η σορός του 60χρονου αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου του.

Το δυσάρεστο περιστατικό έχει σκορπίσει θλίψη στο χωριό, με τους κατοίκους να μιλούν για έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.