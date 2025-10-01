Eurostat: Στο 1,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (3,2%, από 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, από 3,2% τον Αύγουστο), τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,8%, σταθερό σε σχέση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, από -2,0% τον Αύγουστο).

Μάλιστα, η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά την Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%. Η Ισπανία 3%, Γερμανία 2,4%, Ευρωζώνη 2,2%.

