Παύλος Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Καλλιεργούν λυσσαλέα ένα ψεύτικο αφήγημα δήθεν ενδοτικότητας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Μυλωνάκη και ακρίβεια

Για τα ελληνοτουρκικά, την ελληνική εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, την υπόθεση των Τεμπών αλλά και την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «κάντε μία εικόνα πραγματική: που ήταν το 2019 η Τουρκία και η Ελλάδα και που είναι σήμερα. Εγώ θα σας πω για την Ελλάδα. Για την Τουρκία είναι γνωστά τι είχε εξασφαλισμένο και τι σήμερα έχει ζητούμενο με όρους που από ό,τι φαίνεται από τις ίδιες τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Τουρκίας, δύσκολα θα τα καταφέρει, π.χ. τα F-35. Αλλά το ξαναλέω αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν είναι δική μας δουλειά».

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα το 2019 δεν είχε τίποτα δεδομένο από όλα αυτά τα εξοπλιστικά που έχει σήμερα δεδομένα και τα F-35 και τα F-16 και πολλά ακόμα, Rafale, Belharra. Η χώρα μας σε βάθος δεκαετίας θα είναι η πιο καλά οχυρωμένη σε επίπεδο στρατού ξηράς, σε επίπεδο θάλασσας και αέρα, συνολικά με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο ούτε καν σε ένα καλό, εγώ θα έλεγα, στάδιο προχωρημένο μέχρι να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, να αναλάβει την εξουσία μετά τις εκλογές του 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία σας τα απαρίθμησα πολύ εν συντομία και ήταν ζητούμενα για ολόκληρες δεκαετίες, θυμάστε άλλον Πρωθυπουργό και σε επίπεδο ΟΗΕ αλλά και συνολικά να έχει θέσει θέμα επίσημα άρσης του casus belli, που για 30 χρόνια πλανάται γύρω από την χώρα μας», αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, υπήρχαν πριν το ’19; Δεν υπήρχαν. Υπάρχουν τώρα. Η Ελλάδα μεγάλωσε στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Είχε γίνει αυτό πριν το ’19; Δεν είχε γίνει. Είχε έρθει η Exxon και Chevron πριν το ’19; Δηλαδή τι; Οι αμερικανικοί κολοσσοί βάζουν την σφραγίδα τους επί των ελληνικών συμφερόντων. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τεράστια επιτυχία. Έρχεται η Ευρώπη και βάζει την σφραγίδα της στα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει πριν το ’19; Δεν είχε γίνει», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Καλλιεργούν λυσσαλέα ένα ψεύτικο αφήγημα δήθεν ενδοτικότητας»

Για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για ενδοτικότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Θυμάστε τι ήταν η Ελλάδα πριν το ’19, ειδικά εκείνη την τετραετία, πενταετία; Ο επαίτης της Ευρώπης, το μαύρο πρόβατο και έρχονται κάποιοι ακόμη και από τον χώρο μας, ίσως αυτό είναι και πιο λυπηρό, – και δεν αναφέρομαι στους πρώην Πρωθυπουργούς, αναφέρομαι σε αναλυτές πλέον εκ δεξιών, το ξαναλέω γιατί μιλάω πάντα με σεβασμό απέναντι στους πρώην Πρωθυπουργούς- ενώ ήξεραν ότι η Ελλάδα ήταν επαίτης, το αντιπαράδειγμα – χρησιμοποιούσαν στην Ευρώπη την Ελλάδα για να μην φτάσουν εκεί- και τώρα η Ελλάδα έχει καταφέρει όλα αυτά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, σε μία περίοδο που σε κραταιές οικονομίες λαμβάνονται αντίθετα μέτρα και αλήθεια τώρα αυτό είναι το συμπέρασμα;».

«Ενώ είναι γνωστά όλα αυτά και ειπώθηκαν χθες στο υπουργικό συμβούλιο σε μία εκτενέστατη συζήτηση, ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες αυτό επειδή ενοχλεί κάποιους εκ δεξιών της ΝΔ- τα ακροδεξιά κόμματα και κάποια Μέσα που στηρίζουν το αφήγημα τους- φτιάχνουν ένα ψεύτικο αφήγημα δήθεν ενδοτικότητας. Το καλλιεργούν κάθε μέρα με fake news ασταμάτητα, λυσσαλέα, επίμονα. Και ξέρετε κάτι; Κάθε ψευδής είδηση είναι προβληματική και επικίνδυνη όταν όμως αυτή αφορά τα εθνικά συμφέροντα είναι και εθνικά επιζήμια», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ή πρέπει να ζητήσουν τα ρέστα από τον Λευκό Οίκο ή να ζητήσουν συγγνώμη»

Για την φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Νέα Υόρκη και τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε «μοντάζ» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Άλλο ένα δείγμα της απελπισίας κάποιων Μέσων Ενημέρωσης που συμμετέχουν, πρωταγωνιστούν στην διάχυση του ψευδούς αφηγήματος της ενδοτικότητας και της αποτυχίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στην απελπισία τους προσπάθησαν να χτίσουν μία ιστορία περί δήθεν κοπτοραπτικής μίας φωτογραφίας».

«Επειδή έχουμε αποφασίσει και αργήσαμε, θα πω εγώ, τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια και κάτι που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση, προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα να πέσει κάτω, σε κανένα ζήτημα εργαλειοποίησης ειδικά για τα εθνικά θέματα αλλά και για άλλα θέματα πολύ ευαίσθητα, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ζητήσαμε από το γραφείο Τύπου και μας έστειλαν το email από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου που αποδεικνύει ότι αυτή ακριβώς η φωτογραφία έχει σταλεί από εκείνους. Άρα εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή πρέπει ζητήσουν τα ρέστα από τον Λευκό Οίκο, φαντάζομαι δεν έχει κανέναν δόλο ο Λευκός Οίκος να στείλει ψευδή φωτογραφία, το αντιλαμβάνεστε αυτό ή πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δεν θα γίνει τίποτα από τα δύο», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Οι καταθέσεις Σαλάτα και Σημανδράκου γκρεμίζουν το αφήγημα συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μαξίμου»

Για την σημερινή άφιξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «γνωρίζω ότι είναι μία εθιμοτυπική επίσκεψη αλλά που θα έχει και πολύ μεγάλη ουσία. Όπως σε κάθε χώρα έρχεται και στην Ελλάδα».

Σε ερώτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «γιατί έχει αξία; Γιατί πρέπει να δούμε τι έκαναν όλοι όσοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ημών συμπεριλαμβανομένων, των δικών μας ημερών συμπεριλαμβανομένων. Έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους; Γιατί εφάρμοσαν την τεχνική λύση; Τι είναι η τεχνική λύση; Τι έκανε η Τοπική Αυτοδιοίκηση;».

«Σαλάτας – Σημανδράκος, δύο σημαντικές καταθέσεις, όπως και οι υπόλοιπες. (…) Δύο κοινά από τις καταθέσεις των δύο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, από τις καταθέσεις τους ανέδειξαν ότι αυτό για το οποίο προσπαθεί να πείσει τον κόσμο η αντιπολίτευση περί προσπάθειας συγκάλυψης της έρευνας από το Μαξίμου δεν ισχύει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Ο μεν Σαλάτας, από την κατάθεση του ανεδείχθη ότι αναφερόμενος μάλιστα και στον κύριο Μυλωνάκη, στον οποίο έχει ιδιαίτερη αγάπη -εντός εισαγωγικών- η αντιπολίτευση, ότι ουσιαστικά τον πίεζε για να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την δουλειά της. Να λέμε τις αλήθειες. Δηλαδή το δήθεν κακό Μαξίμου που θέλει να συσκοτίσει την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζητάει από τον μεν Σαλάτα να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την δουλειά της. Αυτό ήταν το αίτημα του Μαξίμου».

«Ο δε Σημανδράκος αν δείτε, που λέει όσα λέει γιατί είναι γνωστή η αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Αυγενάκη, την οποία μάλιστα δεν την είχαμε αρνηθεί και εμείς ποτέ και είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι κλήθηκε το Μαξίμου να την διαχειριστεί, ότι το Μαξίμου μου είπε και για τους διασταυρωτικούς ελέγχους και για όλα τα υπόλοιπα να κάνω αυτό που πιστεύω σωστό. Δηλαδή και οι δύο μέχρι τώρα τους οποίους περίμενε μέχρι τώρα στην γωνία – και με το δίκιο της θα πω εγώ- η αντιπολίτευση για να τους ρωτήσει γκρεμίζουν το αφήγημα συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μαξίμου με στόχο το να κουκουλωθεί η υπόθεση», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει ο Γιώργος Μυλωνάκης

Για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τον κατάλογο των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «η αντιπολίτευση στήνει έναν καυγά, για να τα πούμε έτσι απλά και κατανοητά τα πράγματα, πριν την ώρα του. Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί δεν θέλει να αναδειχθούν αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες οι οποίοι δείχνουν το αντίθετο από αυτό που θέλει να πει η αντιπολίτευση. Αλλά θέλει να τσακωνόμαστε και στο τέλος όταν τσακώνονται τα κόμματα και αυτός που έχει δίκιο και αυτός που έχει άδικο φαίνεται το ίδιο. Έτσι λοιπόν στήνει έναν καυγά πριν την ώρα του».

«Εντός μηνός με βάση και όσα θα ειπωθούν αυτόν τον μήνα θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο (σ.σ. των μαρτύρων) χωρίς να αρνηθούμε κανέναν που αναφέρεται το όνομα του και έχει ουσία να καταθέσει», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ερώτηση αν ανάμεσα σε αυτούς που ενδέχεται να κληθούν είναι και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Αυτό είναι μία γενική αρχή από την οποία δεν θα εξαιρεθεί κανείς. Ήμουν σαφής νομίζω, κανείς. Χωρίς, όμως, να φτάνουμε στο άκρο και αυτό δεν αναφέρεται στον κύριο Μυλωνάκη να καλούμε πρόσωπα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις για την αντιπολίτευση. Άρα εμείς ‘όχι’ σε οποιονδήποτε έχει αξία να καταθέσει συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μυλωνάκη δεν έχουμε πει. Ποτέ δεν έχει ειπωθεί ‘όχι’».

«Επειδή πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην προπαγάνδα το να μιλήσουμε για κακή διαχείριση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ (…), να μιλήσουμε για αβλεψίες, να μιλήσουμε για λάθος χειρισμούς, να το δεχτούμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όμως είμαι σαφής έξι χρόνια τώρα και μάλιστα μας κουνάνε το δάχτυλο πρώην κυβερνήσεις που όχι μόνο έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι έχουν αμέτρητους υπουργούς καταδικασμένους για διάφορα αδικήματα και από το Ειδικό Δικαστήριο και για ζητήματα θεσμών και για ζητήματα άλλης φύσεως. Το να μας κουνάνε τα κόμματα αυτά το δάχτυλο εμάς είναι και λίγο υπερβολικό», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όλο αυτό το αφήγημα διαφθοράς ειδικά όταν χτίζεται από κόμματα τα οποία έχουν παράδοση στο να βλέπουν υπουργούς τους να οδηγούνται στα δικαστήρια και να καταδικάζονται είναι και λίγο υποκριτικό, για να μην πω πρόκληση, στην κοινή λογική», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Κόμματα πάνε να επιβιώσουν πολιτικά εκμεταλλευόμενα τον πόνο των συγγενών του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών»

Στην συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί άλλο «κύμα τοξικότητας και διχασμού» πάνω στο δυστύχημα των Τεμπών. «Στο πολιτικό επίπεδο, να συνεννοηθούμε αυτό το οποίο συμβαίνει ειδικά μετά την δεύτερη επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μέχρι και σήμερα – τώρα πάνε να κάνουν έναν δεύτερο γύρο αυτής της εργαλειοποίησης σε μία χώρα που δυστυχώς έχει κακές τέτοιες στιγμές πολλές από το πολιτικό σύστημα εργαλειοποίησης – δεν έχει προηγούμενο. Πάνε να επιβιώσουν πολιτικά μία σειρά από κόμματα εκμεταλλευόμενα τον πόνο των συγγενών ενός τραγικού δυστυχήματος. Όσο περνάει ο καιρός εγώ το βλέπω μία κοινωνία η οποία ζητά δικαιοσύνη, η οποία ζητά αλήθεια, αντιλαμβάνεται παράλληλα ότι σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μπει ένα τέλος. Δεν θα ανεχτούμε με όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτουμε άλλο ένα κύμα τοξικότητας, διχασμού πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που αίτημα την εκταφή της σορού του γιου και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχει κάθε δικαίωμα να ζητά το οτιδήποτε. Επειδή είμαι πατέρας και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς έχει νιώσει αυτός ο άνθρωπος και μακάρι κανείς μας να μην μπει σε αυτή τη θέση το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στην ζωή μου (…) είναι να πάω να αποκομίσω το παραμικρό πολιτικό όφελος από έναν πατέρα. Όποιος δεν σέβεται αυτή την αρχή και πάει δήθεν να τον υποστηρίξει από το πολιτικό σύστημα ενώ στην πραγματικότητα τον εργαλειοποιεί δεν σέβεται την ιδιότητα του πατέρα και του συγγενή. Η μεγαλύτερη ασέβεια είναι να πας ενώ είσαι πολιτικός να αποκομίσει το οποιοδήποτε όφελος από έναν πονεμένο πατέρα. Επειδή είμαι πατέρας στέκομαι με σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Σέβομαι απόλυτα κάθε αίτημα του και το δικαίωμα του να το υποβάλει, πραγματικά, με απόλυτο σεβασμό και λέω ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι μαζί τους απολύτως ανθρώπινα αλλά η Δικαιοσύνη να του δώσει τις απαντήσεις».

«Χρειάζεται να μειώσουμε κι άλλο άμεσους και έμμεσους φόρους»

Για το θέμα της ακρίβειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση έχει καταφέρει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό (…) να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μειώνοντας τις συνέπειες, ανακουφίζοντας όσο παραπάνω μπορεί τους πολίτες από κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα μεγάλο και σημαντικό».

Και συνέχισε: «Πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση; Αυξάνοντας τα εισοδήματα. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός κατά 30% και ο κατώτατος κατά 36% μέσα σε δύσκολα χρόνια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους, συμπεριλαμβανομένου των φόρων που θα μειωθούν από 1/1/2026 και με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, την μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση θα δουν αυξήσεις άμεσες στα εισοδήματα τους πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι».

«Χρειάζεται να μειώσουμε κι άλλο άμεσους και έμμεσους φόρους; Προφανώς και χρειάζεται αλλά εμείς τι κάνουμε; Δεν λέμε μόνο τι πρέπει να μειωθεί, το μειώνουμε στην πράξη και λέμε από που βρίσκουμε τα λεφτά. Το δεύτερο που κάνεις για την ακρίβεια είναι ελέγχους. Έχουν υποβληθεί πάνω 22 εκατομμύρια πρόστιμα συνολικά, εκ των οποίων 6 εκατομμύρια αν βάλουμε και τα τελευταία που επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε πολυεθνικές», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.