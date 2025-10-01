Βίντεο-σοκ: Λεωφορείο έσυρε στον δρόμο 5χρονο αγοράκι αφού πιάστηκε το πόδι του στις πόρτες

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο-σοκ: Λεωφορείο έσυρε στον δρόμο 5χρονο αγοράκι αφού πιάστηκε το πόδι του στις πόρτες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία ένα περιστατικό στην πόλη Ομσκ, όπου ένα μικρό αγόρι γλίτωσε από «θαύμα», έπειτα από μια τρομακτική περιπέτεια κατά την επιβίβασή του σε λεωφορείο.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το 5χρονο αγοράκι προσπάθησε να επιβιβαστεί μαζί με τη μητέρα του, όμως το πόδι του πιάστηκε στις πόρτες τη στιγμή που αυτές έκλειναν, με αποτέλεσμα ο ανυποψίαστος οδηγός να ξεκινήσει και να τον σέρνει στον δρόμο.

Το αγόρι ευτυχώς υπέστη μόνο μώλωπες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν αρχίσει έρευνα για το συμβάν.

