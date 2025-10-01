Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – ΦΩΤΟ

Με κύριο αίτημα την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν το εργατικό κέντρο, σωματεία και συνδικάτα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, μαθητές, φορείς κ.ά. Επίσης, συμμετείχε και η δημοτική Αρχή της Πάτρας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβής, που αντιστοιχούν στο σήμερα, απαιτούμε 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας». Ακόμη, σημειώνεται ότι «απαιτούμε ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, καθώς και λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία».

Δείτε εικόνες: