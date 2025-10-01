Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος που σχολίασε σε live μετάδοση τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν – Τι είπε για Φιντάν και F-35

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV προχώρησε στην απόλυση του ανταποκριτή που είχε στην Ουάσινγκτον, τον Χουσεΐν Γκιουνάι, ύστερα από δηλώσεις του που καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στον Λευκό Οίκο.

Ο Γκιουνάι απολύθηκε εξαιτίας όσων είπε στον Κήπο του Λευκού Οίκου, μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Αφού ολοκληρώθηκε το μέρος της συνάντησης που ήταν ανοιχτό στον Τύπο, ο Γκιουνάι είχε μια ιδιωτική συνομιλία με Τούρκο συνάδελφό του, όμως τα λόγια του καταγράφηκαν από την κάμερα του Associated Press, το οποίο μετέδιδε ζωντανά εκείνη τη στιγμή.

Ο Γκιουνάι ανέφερε ότι η συνάντηση δεν πήγε καλά για την Τουρκία και εξήγησε ότι η πώληση των μαχητικών F-35 προς την Άγκυρα απαιτούσε την αναστολή των αγορών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Όπως είπε, «Η Τουρκία δεν πήρε τίποτα» από αυτή τη συνάντηση.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με την οποία οι κινητήρες που χρειάζονται για το εγχώρια παραγόμενο μαχητικό KAAN θα εισαχθούν από τις ΗΠΑ και θα απαιτήσουν έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Ποντάρουν στον Χακάν Φιντάν… Του ξέφυγε για τους κινητήρες των αεροσκαφών, αλλά δεν το ήξερε κανείς… Υπάρχει μια μάχη στο εσωτερικό ανάμεσα στον Μπιλάλ (Ερντογάν), τον Χακάν Φιντάν και τον γαμπρό».

Αργότερα, όταν άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Γκιουνάι να χρησιμοποιεί υβριστική γλώσσα –«Δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα @@@@ μας»– κατά την εκτίμησή του για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η διοίκηση του NTV αποφάσισε να τον απομακρύνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το NTV είχε απολύσει και τον διευθυντή του τμήματος διεθνών ειδήσεων, Αχμέτ Γεσιλτεπέ, αφού εκείνος είχε εκφράσει ανησυχία ότι άμαχοι στο Ισραήλ θα μπορούσαν να πληγούν κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στη χώρα.

Πηγή: Deutsche Welle

