Βρετανία: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή η Άντζελα Ρέινερ – Ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών

Η Άντζελα Ρέινερ απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία στο πλαίσιο έρευνας για φορολογικές παραβάσεις, εξέλιξη που απομακρύνει ένα σημαντικό εμπόδιο για μια πιθανή υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία.

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον σε θέση να θέσει υποψηφιότητα στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Το πόρισμα των αρχών

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και αφορούσε απλήρωτους φόρους ακίνητης περιουσίας, ολοκληρώθηκε με την πλήρη δικαίωση της Ρέινερ.

Η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα Guardian και στο ITV News ότι η βρετανική φορολογική αρχή (HMRC) κατέληξε στο συμπέρασμα πως «Δεν προσπάθησα να αποφύγω την καταβολή φόρων» ή ότι «δεν υπήρξα απρόσεκτη στον τρόπο με τον οποίο ενήργησα».

Κρίσιμη συγκυρία για τους Εργατικούς

Η απαλλαγή της Ρέινερ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η ηγεσία του Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονες πιέσεις.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, αναμένεται ευρέως να αμφισβητήσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταθέτοντας πρόταση για την ηγεσία ακόμη και εντός της Πέμπτης.

Η Ρέινερ θεωρείται η κύρια εκπρόσωπος της «ήπιας αριστεράς» των Εργατικών και παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέλη της βάσης του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι κατείχε τη θέση της εκλεγμένης αναπληρώτριας ηγέτιδας του κόμματος από το 2020 μέχρι την παραίτησή της το περασμένο φθινόπωρο, λόγω της έναρξης της φορολογικής έρευνας.

Βλέψεις για την «πρωτιά»

Σύμμαχοι της πρώην υπουργού έχουν καταστήσει σαφές ότι η Ρέινερ θα ήταν έτοιμη να συμμετάσχει σε μια εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όταν ρωτήθηκε από το ITV για τις φιλοδοξίες της, η ίδια απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο διεκδίκησης του κορυφαίου αξιώματος.

«Θέλω να συσπειρωθούμε. Έχω πει ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα και όλοι οφείλουμε να παίξουμε το ρόλο μας σε αυτό, και εγώ θα παίξω το δικό μου ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου», σημείωσε.

Πηγή: Politico