Βρετανία: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή η Άντζελα Ρέινερ – Ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Άντζελα Ρέινερ
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Άντζελα Ρέινερ απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία στο πλαίσιο έρευνας για φορολογικές παραβάσεις, εξέλιξη που απομακρύνει ένα σημαντικό εμπόδιο για μια πιθανή υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία.

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον σε θέση να θέσει υποψηφιότητα στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Το πόρισμα των αρχών

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και αφορούσε απλήρωτους φόρους ακίνητης περιουσίας, ολοκληρώθηκε με την πλήρη δικαίωση της Ρέινερ.

Η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα Guardian και στο ITV News ότι η βρετανική φορολογική αρχή (HMRC) κατέληξε στο συμπέρασμα πως «Δεν προσπάθησα να αποφύγω την καταβολή φόρων» ή ότι «δεν υπήρξα απρόσεκτη στον τρόπο με τον οποίο ενήργησα».

Κρίσιμη συγκυρία για τους Εργατικούς

Η απαλλαγή της Ρέινερ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η ηγεσία του Κιρ Στάρμερ δέχεται έντονες πιέσεις.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, αναμένεται ευρέως να αμφισβητήσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταθέτοντας πρόταση για την ηγεσία ακόμη και εντός της Πέμπτης.

Η Ρέινερ θεωρείται η κύρια εκπρόσωπος της «ήπιας αριστεράς» των Εργατικών και παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέλη της βάσης του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι κατείχε τη θέση της εκλεγμένης αναπληρώτριας ηγέτιδας του κόμματος από το 2020 μέχρι την παραίτησή της το περασμένο φθινόπωρο, λόγω της έναρξης της φορολογικής έρευνας.

Βλέψεις για την «πρωτιά»

Σύμμαχοι της πρώην υπουργού έχουν καταστήσει σαφές ότι η Ρέινερ θα ήταν έτοιμη να συμμετάσχει σε μια εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όταν ρωτήθηκε από το ITV για τις φιλοδοξίες της, η ίδια απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο διεκδίκησης του κορυφαίου αξιώματος.

«Θέλω να συσπειρωθούμε. Έχω πει ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα και όλοι οφείλουμε να παίξουμε το ρόλο μας σε αυτό, και εγώ θα παίξω το δικό μου ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου», σημείωσε.

Πηγή: Politico

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

«Chios – Kythira Pass 2026»: Νέες διευκρινίσεις για τα vouchers – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Εφορία: Τι αλλάζει στις επιστροφές και στα πρόστιμα ΦΠΑ

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά

Η μεγαλύτερη έρευνα φυσικών στον κόσμο θέτει υπό αμφισβήτηση το Καθιερωμένο Μοντέλο της κοσμολογίας
περισσότερα
13:05 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Προφυλακιστέος για διαφθορά ο Αντρίι Γέρμακ – Στα 3 εκατ. δολάρια η εγγύηση για τον πρώην έμπιστο του Ζελένσκι

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο άνθρωπος που κάποτε συναναστρεφόταν με τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη...
12:58 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ταϊβάν: «Ευγνώμονες για τη στήριξη των ΗΠΑ» μετά τις προειδοποιήσεις της Κίνας – Το Πεκίνο θέτει σαφή όρια για το θέμα

Η Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μακροχρόνια υποστήριξη των ΗΠΑ, απαντώντας στις α...
12:34 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λευκός Οίκος: Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα – «Να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Θετικό ήταν το πρόσημο που έδωσε ο Λευκός Οίκος στην πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξ...
12:17 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραμπ – Σι: Η «κωδικοποιημένη» χειραψία και το «χαμόγελο του βατράχου» – Τι έδειξε η γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών

Σε μια ατμόσφαιρα «αυτοκρατορικής» υποδοχής, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε την Πέ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media