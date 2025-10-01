Ισραήλ: Οι IDF περικυκλώνουν την Πόλη της Γάζας και σφίγγουν τον κλοιό – Η Χαμάς εξετάζει τις «πικρές επιλογές» που έχει με το σχέδιο Τραμπ

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς καταγράφεται νέος αιματηρός απολογισμός από τις επιθέσεις, ενώ, παράλληλα, αυξάνεται η αγωνία για την απάντηση που θα δώσει η Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε διάφορα σημεία της Γάζας, την ώρα που οι Παλαιστίνιοι, οι οικογένειες των ομήρων και η διεθνής κοινότητα αναμένει την απάντηση της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σε αναμονή της απάντησης

Ο Τραμπ είχε δώσει στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει ήδη στηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς..

«Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του είναι μια άλλη καταστροφή, υπάρχουν μόνο πικρές επιλογές εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο του Νετανιάχου που διατυπώθηκε από τον Τραμπ», δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος, γνώστης των διαβουλεύσεων της Χαμάς με άλλες παρατάξεις, στο Reuters.

Πρόσθεσε πως, «Η Χαμάς θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει η γενοκτονία και θα απαντήσει με τον τρόπο που εξυπηρετεί τα ύψιστα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Θύματα και πλήγματα

Μεταξύ των πρόσφατων θυμάτων, περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν καταφύγει σε σχολείο στην Πόλη της Γάζας για να προστατευτούν. Το σχολείο αλ-Φαλάχ στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης χτυπήθηκε δύο φορές, με διαφορά λίγων λεπτών, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου αλ-Άχλι.

Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονται και διασώστες. Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν αργότερα το πρωί της Τετάρτης, όταν πλήγμα έπληξε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από μια δεξαμενή πόσιμου νερού στη δυτική πλευρά της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο Σίφα παρέλαβε τη σορό ενός άνδρα που σκοτώθηκε σε χτύπημα στο διαμέρισμά του, στα δυτικά της πόλης.

Τα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν επίσης τον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, σκοτώνοντας ένα ζευγάρι, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Άουαντα. Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε σε ξεχωριστό πλήγμα στον καταυλισμό Μπουρέιτζ, όπως ανέφερε το ίδιο νοσοκομείο.

Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν τη νύχτα στην περιοχή της Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, εντόπισαν αποθήκη με πυραύλους και άλλα όπλα, όπως ανακοίνωσαν από κοινού η αστυνομία, οι IDF και η Σιν Μπετ.

Περικυκλωμένη η Πόλη της Γάζας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι τα στρατεύματα πλησιάζουν στην πλήρη περικύκλωση της Πόλης της Γάζας.

Όπως είπε, «οι IDF αυτήν τη στιγμή καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του Διαδρόμου Νετζαρίμ -νότια της Πόλης της Γάζας- μέχρι την ακτή, χωρίζοντας τη Γάζα ανάμεσα στον βορρά και τον νότο».

«Αυτό θα σφίξει τον κλοιό» γύρω από τη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα «και όποιος φεύγει προς τα νότια θα είναι υποχρεωμένος να περάσει από σημεία ελέγχου των IDF», τόνισε. Προειδοποίησε επίσης ότι όσοι παραμείνουν στη Πόλη της Γάζας θα είναι «τρομοκράτες και υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, στον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης θα επιτρέπεται στους Παλαιστινίους να κινούνται μόνο προς νότο στον μοναδικό ανοιχτό οδικό άξονα βορρά-νότου στη Γάζα, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι εγκαταλείπουν τη Πόλης της Γάζας, λόγω της κλιμακούμενων επιχειρήσεων, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν βόρεια.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press, Times of Israel