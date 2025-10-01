Χαμάς: Διευκρινίσεις και εγγυήσεις ζητεί η παλαιστινιακή οργάνωση αναφορικά με το σχέδιο Τραμπ

Πηγή της Χαμάς δήλωσε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ότι η οργάνωση ζήτησε διευκρινίσεις από τους διαμεσολαβητές σχετικά με διάφορες ρήτρες του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα έχει το δικαίωμα να εισαγάγει αλλαγές στο σχέδιο, όπως έκανε και το Ισραήλ.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς επιμένει στη διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφορικά με την ρήτρα της συμφωνίας που καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί. Υποστηρίζει επίσης ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς και ότι η ομάδα απορρίπτει κάθε διεθνή οργανισμό στην διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας, επιμένοντας ότι πρέπει να είναι οι Παλαιστίνιοι αυτοί που θα διοικούν τον θύλακα, ακόμη και αν πρόκειται για μη πολιτική δομή.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν το τέλος του πολέμου. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η αποχώρηση θα γίνεται σταδιακά με βάση την εξέλιξη της κατάστασης στην Λωρίδα της Γάζας.