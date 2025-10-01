Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση – ΕΔΕ διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου

Enikos Newsroom

κοινωνία

νοσοκομείο

Θρήνος στην Άρτα. Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο της πόλης μία 28χρονη έγκυος έπειτα από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στη μαιευτική κλινική, σύμφωνα με το ERTNews.

Η 28χρονη μητέρα ενός παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεράποντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV): Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν

ΗΠΑ: Τι επιπτώσεις έχει το shutdown στους εργαζόμενους και στην αμερικανική οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Αύγουστο

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αφαιρέσετε τον εαυτό σας από το Whitepages σε 5 γρήγορα βήματα – Και γιατί πρέπει να το κάνετε
περισσότερα
18:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Αναζητούσαν επί μια ώρα την 4χρονη που βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Η ΕΔΕ και τα βίντεο ντοκουμέντα

Πάνω από μια ώρα αναζητούσαν το κοριτσάκι 4 ετών, που διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών τ...
18:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: «Νόμιζα ότι ήταν αγκάθι και βλέπω ένα φίδι» – Τι λέει ο ποδοσφαιριστής που τον δάγκωσε οχιά μετά την προπόνηση

Ο Νίκος Μόσχος, ποδοσφαιριστής της ομάδας «Αστέρας Σταυρού» στη Λαμία, μίλησε στο πρωινό στον ...
17:58 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

«Αντί για οπιούχα για τον πόνο, επιλέγω Βαγγέλη»: Γνωρίστε τον σκύλο – θεραπευτή που «εργάζεται» στο ΕΣΥ

Ο Βαγγέλης, ο σκύλος– «θεραπευτής», έκανε για ακόμη μία φορά το «μικρό θαύμα» του στο Γε...
17:41 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας» – Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και οι συστάσεις προς τους πολίτες 

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης