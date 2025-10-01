Θρήνος στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση – ΕΔΕ διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου

Θρήνος στην Άρτα. Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο της πόλης μία 28χρονη έγκυος έπειτα από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στη μαιευτική κλινική, σύμφωνα με το ERTNews.

Η 28χρονη μητέρα ενός παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεράποντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.