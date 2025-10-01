Κοβέσι: Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ στο γραφείο του – Η έρευνα για το εγκληματικό δίκτυο από την Κίνα και την απάτη με τον ΦΠΑ

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι ερευνητές ενέτειναν την έρευνα για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ, στους Financial Times.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λάουρα Κοβέσι δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ ήταν κέρδη από εγκληματικές προσπάθειες να μεταφερθούν αγαθά στην Ευρώπη σε “μαζική” κλίμακα χωρίς να καταβληθούν οι απαιτούμενοι δασμοί και φόροι.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε ένα σύστημα εισαγωγής αγαθών από την Κίνα, όπως ηλεκτρονικά ποδήλατα, με παράκαμψη των τελωνειακών πληρωμών και των φόρων.

Κατά τη διάρκεια επιδρομών με στόχο το λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός εκτελωνιστή – ένα απόθεμα που θα ζύγιζε περισσότερα από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ – και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Κοβέσι.

Τα χαρτονομίσματα αποτελούσαν μέρος του συνόλου των 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και των 5,4 εκατ. ευρώ που δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι διωκτικές αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, γράφουν οι FT.

“Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα”, δήλωσε η Κοβέσι. “Στοχεύουμε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα και αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν απάτη με τον ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας”, είπε.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι οι απώλειες από το σύστημα, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, ανέρχονται σε περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

Διαφθορά δημοσίων υπαλλήλων

“Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχει διαφθορά … υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν μπορείς να βάλεις σε εφαρμογή αυτό το τεράστιο σύστημα”, δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Η Κοβέσι, η οποία έγινε η πρώτη Ευρωπαία επικεφαλής εισαγγελέας όταν δημιουργήθηκε η EPPO το 2019, δήλωσε ότι “το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται όλο και πιο ισχυρό, εξαπατώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς”.

Η απάτη με τον ΦΠΑ έχει γίνει “η πιο ελκυστική” εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε στους F.T., και συχνά συμβαδίζει με την απάτη στους τελωνειακούς δασμούς. “Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε ό,τι ερευνούμε”, είπε, προσθέτοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Η ίδια δήλωσε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης στην Ελλάδα, καθώς “θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την παραγωγή της αλυσίδας εφοδιασμού … και να πληρώνουν [ένα] ελάχιστο ποσό”.

“Εάν δεν πληρώνεις κανενός είδους φόρους, μπορείς να πουλήσεις αυτά τα αγαθά [σε] χαμηλότερη τιμή από τη συνηθισμένη. Και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη”, δήλωσε η Κοβέσι.

Η απάτη με τα ποδήλατα

Η έρευνα προκλήθηκε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν την αποκάλυψη απάτης με φορτία ηλεκτρονικών ποδηλάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. “Εισήγαγαν ηλεκτρονικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν [αυτά] ως αλυσίδες ή ελαστικά”, δήλωσε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν “παράνομο κέρδος”.

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, δήλωσε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκε ότι ήταν “αχυράνθρωποι” και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες πίσω από αυτές συνδέονταν επίσης με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε.

“Είδαμε ότι επρόκειτο για τις ίδιες τυπολογίες και το ίδιο μοτίβο”. Οι ομάδες είναι επίσης ύποπτες για τη δημιουργία εταιρειών-βιτρίνες για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. “Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωνε τίποτα”, είπε η Κοβέσι.