Επιχείρηση «Καλυψώ»: Κατηγορίες σε έξι άτομα για το κύκλωμα στο τελωνείο του Πειραιά – Κατασχέθηκαν πάνω από 2.400 κοντέινερ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα) απήγγειλε κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την φερόμενη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση που πλημμύρισε την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϊόντα που εισήχθησαν παράνομα από την Κίνα, αποφεύγοντας την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα τέλη Ιουνίου 2025, η EPPO κατάσχεσε 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ΕΕ.

Επιχείρηση «Καλυψώ»

Η Επιχείρηση «Καλυψώ» της EPPO στόχευε σε διάφορα εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των εμπορευμάτων που εισάγονται από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής στα κράτη μέλη και των πωλήσεων στους τελικούς πελάτες, ενώ παράλληλα αποφεύγουν την καταβολή τελωνειακών δασμών και διαπράττουν απάτη μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον ΦΠΑ. Τα δίκτυα αυτά, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, εμπλέκονται επίσης σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποστολής των Κατά τη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Έπειτα από τα αρχικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελληνική Τελωνειακή Αρχή του Πειραιά, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορούνται για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, προκαλώντας παράνομα κέρδη και ζημιά στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποβοήθηση τελωνειακής απάτης. Επιπλέον, τέσσερις τελωνειακοί μεσίτες (εκτελωνιστές) κατηγορούνται για επαναλαμβανόμενη τελωνειακή απάτη, η οποία επίσης αφορούσε διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους τελωνειακούς μεσίτες τέθηκε υπό κράτηση, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο. Η συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα πρώτα 500 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες του Ιουνίου. Επιπλέον 1.935 που βρίσκονταν σε διαμετακόμιση προς την Ε.Ε. κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας το σύνολο σε 2.435 και καθιστώντας αυτήν την κατάσχεση τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. Η αξία αυτών των εμπορευματοκιβωτίων υπολογίζεται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Τα 2.435 κατασχεμένα εμπορευματοκιβώτια έχουν πια περάσει σε διαδικασία ελέγχου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, μόνον ένας περιορισμένος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει ανοιχτεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές.

Τουλάχιστον 500 εμπορευματοκιβώτια είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, 360 από τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το εν λόγω κύκλωμα, μπορεί να υποτεθεί ότι θα δηλώνονταν ψευδώς και ότι θα υποτιμούνταν προκειμένου να παρακαμφθεί η πληρωμή δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύει για τις εισαγωγές από την Κίνα. Κατά μέσο όρο, δηλωνόταν μόνο το 10% με 15% του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα κοντέινερ. Η ζημία στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μόνο από αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Υπάρχει η υποψία ότι οι τελωνειακοί πράκτορες που ελέγχονται δήλωναν την ίδια ποσότητα κοντέινερ για εισαγωγή σε μηνιαία βάση επί χρόνια.

Αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε περίπου οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη απώλεια τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και 450 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ. Από την επιδρομή του Ιουνίου κι έπειτα, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν παρατηρήσει υψηλότερη συμμόρφωση, με τους εισαγωγείς στο λιμάνι του Πειραιά να δηλώνουν παρόμοια εμπορεύματα σε τιμές πιο κοντά στην πραγματική αξία τους.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζεται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στις έρευνες.

«Καλά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε αυτό το είδος απάτης εδώ και χρόνια. Έχουν συνηθίσει να προκαλούν τεράστιες ζημιές στα οικονομικά και τις οικονομίες μας σχεδόν χωρίς κανένα κίνδυνο. Η επιχείρηση “Καλυψώ” στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία: χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO», δηλώνει η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.