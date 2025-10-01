Συναγερμός στη Χαλκίδα: Αγνοούνται μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τετάρτης στη Χαλκίδα, καθώς αναζητείται μητέρα δύο παιδιών, η οποία αγνοείται μαζί με τα ανήλικα τέκνα της – 4 ετών και ένα βρέφος μόλις 7 μηνών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγωνία του και ζητώντας από όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.

Ο ίδιος απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο.

Η ανησυχία είναι μεγάλη τόσο για τη μητέρα όσο και για τα δύο μικρά παιδιά, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί και να συμμετέχουν στις έρευνες.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες που ίσως γνωρίζουν κάτι σχετικό να επικοινωνήσουν είτε με το 100, είτε απευθείας με το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας, είτε με τον σύζυγο της αγνοούμενης, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία.