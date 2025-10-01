Ολοκληρώθηκαν οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα – Συγκεντρώσεις και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την 13ωρη εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Στην απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι σε δήμους και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, φοιτητές κα..

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν προσυγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ, και στη συνέχεια οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή.

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «7ωρο – 5νθημερο σταθερή δουλειά – Αυτό ζητάει η εργατιά» και «Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή – Οργανώσου τώρα για την ανατροπή», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

Όταν οι πορείες πέρασαν μπροστά από το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, όπου παραμένει και ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ακούστηκε δυνατό χειροκρότημα από τους διαδηλωτές.

Το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σημειώνεται ότι με την λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Ανδρουλάκης: «Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή»

«Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εργαζόμενους που αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση», σημειώνοντας ότι «δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία για να κάνει τη ζωή τους… “καλύτερη”, φέρνει το 13άωρο και την εξαήμερη εργασία».

«Σε αυτή την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Πρέπει να πάψει να είναι πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε.

Όπως υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη «ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που βελτιώνει τη ζωή, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, φέρνει πραγματικές εργασιακές συνθήκες για μία πιο ανθρώπινη ζωή». «Γι’ αυτό ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή».

Φάμελλος: «Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων και της εργασιακής αυθαιρεσίας»

«Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συμμετείχε στην πορεία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις», σημείωσε, τονίζοντας πως «απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση». «Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Κουτσούμπας: «Η σημερινή μάχη για την απόσυρση του επαίσχυντου νομοσχεδίου για τις 13 ώρες δουλειάς είναι μόνο η αρχή»

Στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια βρέθηκε νωρίτερα ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή».

«Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Όταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που ξεκίνησε από τα Προπύλαια έφτασε στο Σύνταγμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων, και έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε: «Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτήν τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».

Παναγόπουλος: Ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα

Με μαζική συμμετοχή και παλμό πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «ο Χρόνος Εργασίας Δεν είναι Εμπόρευμα — Είναι η ζωή μας».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών των εκπροσώπων των εργαζομένων και την πορεία που ακολούθησε, αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των κομμάτων.

Στην απεργιακή συγκέντρωση παρέστη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους:

«Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των νοικοκυριών και ιδίως των εργαζομένων στον σκληρό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι μισθοί μας βρίσκονται στα τάρταρα και η κυβέρνηση βρήκε την πανέξυπνη λύση να μας λέει “θέλετε λίγα περισσότερα λεφτά;” δουλέψτε 13 ώρες, δουλέψτε με συμβάσεις κατά παραγγελία, δουλέψτε με συμβάσεις μηδενικές, ακόμα και με συμβάσεις δύο ημερών, που θα τις ανακοινώνουν από το τηλέφωνο.

Αυτά είναι απαράδεκτα για τη μισθωτή εργασία, η οποία βρίσκεται πολλά χρόνια στον “πάγο” των μνημονίων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αντιδρούμε και απεργούμε.

Καλούμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα και, έτσι, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εργοδότες να την υπονομεύουν».

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), αναφέρει ότι κύρια αιτήματα της σημερινής απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.»

Στην αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, σημείωσε τις βασικές της διεκδικήσεις:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου. Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».



Συγκέντρωση στα Προπύλαια: «Όχι στις 13 ώρες δουλειά» – Ψήφισμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι

Με κυρίαρχα τα συνθήματα όπως «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «Κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά – Καμιά θυσία για τα αφεντικά», «Όλοι στον αγώνα, ξεσηκωμός – Να μην πληρώσει πάλι, ο λαός» και «Με καθεστώς γαλέρας των εργατών – Αυξάνουν τα κέρδη των εργοδοτών» χιλιάδες απεργοί που συμμετείχαν στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια έστειλαν «μήνυμα καταδίκης του αντεργατικού εκτρώματος της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς την ημέρα».

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, χαιρετισμούς απηύθυναν:

Η Ευγενία Κατακάλου, πρόεδρος του σωματείου σχολικών καθαριστριών Αθήνας καταγγέλλοντας την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει ως «κόστος» τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που κρατάνε τα σχολεία καθαρά και τα παιδιά μας ασφαλή. «Μας προσλαμβάνει με κουτσουρεμένες συμβάσεις. Χωρίς δικαιώματα. Μας πληρώνει με μισθούς πείνας. Μας βάζει να δουλεύουμε χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Μας πετάει κάθε χρόνο για δύο μήνες στο ταμεμίο ανεργίας, σαν αναλώσιμες, με την προπληρωμένη κάρτα, να μην μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα βασικά για την επιβίωσή μας».

Ο Φοίβος Καπερώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, που μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η κυβέρνηση, που προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της απεργίας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έβαλε ακόμα μία αγωγή στο μαύρο κουτί του προδιαγεγραμμένου αεροπορικού εγκλήματος που συντελείται».

Ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου συλλόγων αποφοίτων ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ενόπλων δυνάμεων, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε ένα ξεκομμένο και προνομιούχο κομμάτι της κοινωνίας, όπως αρέσκεται να μας παρουσιάζει η κυβέρνηση, διεγείροντας με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κατανοούμε τους πολίτες και συμπάσχουμε μαζί τους, αφού εμείς και οι οικογένειές μας υποφέρουμε εξίσου από τις ίδιες πολιτικές».

Μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα των Ελλήνων εργατών μετέφερε ο Μοχάμεντ Ικναΐμπι εκ μέρους της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών μιλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ενώνουμε τη φωνή μας με τα δίκαια αιτήματά σας. Σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του λαού και της εργατικής τάξης της Παλαιστίνης που παλεύουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους».

«Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με νέα απεργία όταν η κυβέρνηση καταθέσει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα. Κανένας εφησυχασμός. Τώρα πρέπει να δυναμώσουν κι άλλο τα συνδικάτα, να πολλαπλασιαστούν οι μαζικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς», τόνισε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, απευθύνοντας την κεντρική ομιλία στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στα Προπύλαια.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε μεγάλη πορεία που κατέληξε στο Σύνταγμα.

Οι διαδηλωτές θέτοντας στην προμετωπίδα την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών διεκδίκησαν «7ωρο – 5ημερο – 35ωρο, Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων».

Φθάνοντας στο Σύνταγμα, ακούστηκε δυνατό χειροκρότημα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, την ώρα που η πορεία περνούσε από μπροστά απο το μνημείο για τους αδικοχαμένους νεκρούς των Τεμπών εκεί όπου εδώ και 17 μέρες δίνει τη μάχη για εκταφή του γιου του, απαιτώντας άπλετο φως στο έγκλημα.

Στο Σύνταγμα, στο χαιρετισμό της η Ελένη Βασάρα μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών μεταξύ άλλων τόνισε: «Παλεύουμε μαζί για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους – Συνεχίζουμε για την τιμωρία όλων των ενόχων, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης».

Μετά την ομιλία της Ελ. Βασάρα, στην απεργιακή συγκέντρωση διαβάστηκε το εξής ψήφισμα που υπογράφουν πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις:

«Ψήφισμα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Στήριξη στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη

Τα Εργατικά Κέντρα, οι Ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον απεργό πείνας κ. Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, και τις υπόλοιπες οικογένειες θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά του για άμεση έγκριση της άδειας εκταφής για να μάθει τα πραγματικά αίτια της δολοφονίας του παιδιού του, όπως και δεκάδων συγγενών που απαιτούν να συνεχιστεί η ανάκριση που έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά.

Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας στον αγώνα των γονιών των θυμάτων για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και στην εκταφή των ανθρώπων τους προσπαθώντας να εμποδίσουν την ανάδειξη της πραγματικής αιτίας της δολοφονίας που δεν είναι άλλη από τις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος.

Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Θα το πάμε μέχρι τέλους… ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

Στο τέλος της συγκέντρωσης από τα μικρόφωνα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νέο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης. Συγκεκριμένα στις 10 Οκτώβρη, θα γίνει συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 7.00 το απόγευμα, έξω από το σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου.

Επίσης, απευθύνθηκε κάλεσμα για συμμετοχή στην εκδήλωση του Μισθωτών Δικηγόρων την Τρίτη 7 Οκτώβρη στις 7.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφού συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Υπό βροχή οι απεργιακές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη – «Δεν αντέχουμε άλλο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) οι συγκεντρώσεις ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Συνδικάτα, σωματεία και συλλογικότητες κάλεσαν στη σημερινή κινητοποίηση, που έγινε υπό βροχή, με κύριο αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, ΟΑΣΘ και Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, οργάνωση και αγώνα για να ανατραπεί» φώναξαν εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, κάνοντας λόγο για «νέο αντεργατικό τερατούργημα».

Κατόπιν συγκέντρωσης στο άγαλμα Βενιζέλου, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης καταλήγοντας στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Κεντρικά αιτήματα ήταν το εργασιακό 7ωρο και το πενθήμερο, με παράλληλες αυξήσεις στους μισθούς. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr.

Την ίδια ώρα, μέλη εργατικών σωματείων συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ύστερα από κάλεσμα του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ.

«Θα διεκδικήσουμε την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου της κ. Κεραμέως, όλων αυτών των διατάξεων που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τη διευθέτηση των αδειών, την κατάκτηση της θερινής άδειας, την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων, την απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και τη μείωση του εθνικού χρόνου εργασίας, που πλέον είναι ώριμος ο χρόνος να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα, που όπου εφαρμόστηκε η μείωση ωραρίου είχε αποτελέσματα θετικά και στην καθημερινότητα αλλά και στην απόδοση των εργαζομένων» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης.

«Απεργούμε σήμερα ζητώντας το πιο βασικό για τον άνθρωπο, να ζούμε με αξιοπρέπεια από τους μισθούς μας. Ζούμε μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες, η κυβέρνηση αντί να σκύψει στα προβλήματα των εργαζομένων, τούς εμπαίζει και εμπαίζει όλη την κοινωνία. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα είναι δύσκολες για την κοινωνία, για την οικογένεια, για όλους μας. Μπροστά σε αυτό λέμε ένα μεγάλο πια “δεν αντέχουμε άλλο”. Ζητάμε να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, να σταματήσει αυτή η διολίσθηση προς τις εποχές του παρελθόντος, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που καταργεί θεσμούς που κατακτήθηκαν εδώ και 100 χρόνια. Πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα πάει αυτή η χώρα μπροστά» δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος Φασφαλής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Πορεία στην Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς το ΥΜΑΘ πραγματοποίησαν επίσης σύλλογοι και συλλογικότητες που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, σωματεία βάσης και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου.

«Μπλόκο στο αντεργατικό τερατούργημα και τις πειθαρχικές διώξεις» αναγραφόταν στο κεντρικό πανό. Στα συνθήματα οι διαδηλωτές συμπεριέλαβαν μηνύματα για τα Τέμπη και τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι καθώς και για την Παλαιστίνη. Η πορεία κατέληξε επί της Αγίου Δημητρίου.

Το «παρών» στις κινητοποιήσεις έδωσαν και φοιτητικοί σύλλογοι.

Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – ΦΩΤΟ

Με κύριο αίτημα την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν το εργατικό κέντρο, σωματεία και συνδικάτα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητικές οργανώσεις, μαθητές, φορείς κ.ά. Επίσης, συμμετείχε και η δημοτική Αρχή της Πάτρας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας, «απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβής, που αντιστοιχούν στο σήμερα, απαιτούμε 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας». Ακόμη, σημειώνεται ότι «απαιτούμε ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, καθώς και λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία».

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ και ταξί

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «ο κλάδος των ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό».

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα εκτελέσουν δρομολόγια από τις 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα. Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού.

Τρένα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Συμμετοχή γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για νομοσχέδιο «έκτρωμα» που «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Ειδικά στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει ότι «το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία».

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τη συγκεκριμένη ημέρα.