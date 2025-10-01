Λάουρα Κοβέσι: Συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα – Τα 2 ζητήματα που του έθεσε

Συνάντηση διάρκειας περίπου 15 λεπτών είχε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Κοβέσι έθεσε δύο βασικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων:

α)Την αύξηση των οργανικών θέσεων των εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που έχει ήδη διατυπώσει και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και

β) Τη δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια τις αποσπάσεις ορισμένων Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, χωρίς να απαιτείται απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές δεν διαθέτουν αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου σε περίπτωση παραβάσεων ή αρνητικών συμπεριφορών εκ μέρους των Ευρωεισαγγελέων. Παρά ταύτα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας ζήτησε να έχει η ίδια την εξουσία να παρατείνει τη θητεία τους, χωρίς την έγκριση του ΑΔΣ.