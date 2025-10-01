Ο Νίκος Κοκλώνης απαντά για το κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές – Κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος» αναφέρει ο Νίκος Κοκλώνης σε δήλωσή του.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα» σημειώνει.

«Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα οτιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου» καταλήγει ο Νίκος Κοκλώνης..

