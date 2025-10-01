ΟΠΕΚΕΠΕ-Κωνσταντοπούλου: Περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη την Παρασκευή στη Βουλή – Είναι 3 Οκτωβρίου, μέρα της Δικαιοσύνης

«Περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη την Παρασκευή στη Βουλή. Είναι 3 Οκτωβρίου, μέρα της Δικαιοσύνης» δήλωσε λακωνικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την επιστολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ ότι τίθεται στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταθέσει.

Σημειώνεται ότι αύριο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, έχουν κληθεί από την εξεταστική επιτροπή να καταθέσουν οι πρώην πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελάς και Θεοφάνης Παπάς, ενώ την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, έχει κληθεί ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού, Ιω. Κουρδής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

